24 de abril de 2026 Inicio
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Una exparticipante de Gran Hermano disparó rumores de infidelidad entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Para ella, el futbolista y la cantante "están felices juntos", pero su relación contaría con algunas licencias polémicas.

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Imagen que compartió Rodrigo de Paul en su álbum dedicado a Tini Stoessel por su cumpleaños. 

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Instagram: rodridepaul
De Paul y Tini: ¿infieles? así lo afirmó una ex Gran Hermano.

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Después de haber pasado por Gran Hermano, Flor Regidor dio data muy picante sobre la relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Según ella, incurren ambos en la infidelidad.

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En medio de una charla sobre vínculos amorosos, Regidor fue contundente al plantear su visión: “No existe la monogamia en las parejas muy pegadas”. A partir de ahí, llevó el tema al terreno de la cantante y el futbolista, y sostuvo que “están juntos” y “están felices”, aunque deslizó que “cada uno hace la suya”, lo que generó sorpresa en el estudio de Qué tupé

Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando avanzó con una afirmación mucho más directa sobre la intimidad de la pareja. “Yo sé que De Paul se garch... a un montón de gente, y que Tini se garch... a un montón de gente”, lanzó sin filtro, dejando atónitos a sus compañeros.

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Rápidamente, desde el programa los participantes pidieron más explicaciones sobre lo que Regidor acababa de decir. “Ah, pero te consta” y “Tenés data”, le remarcaron en vivo. Lejos de esquivar la situación, Regidor se mantuvo firme y respondió de manera tajante: “Me consta”.

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