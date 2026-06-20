Se filtró la reacción de la Selección argentina tras el escándalo de Lionel Messi con Luzu

Los compañeros del capitán de la Albiceleste están acompañando de cerca al jugador y, tras la difusión de la fake news, no se tomaron la situación a la ligera. La noticia generó preocupación y malestar dentro del plantel. ¿Cómo reaccionaron?

La concentración de la Selección argentina en Kansas City se vio alterada por el escándalo que involucró a la familia de Lionel Messi y al canal de streaming Luzu, donde Florencia Peña anunció una fake news sobre la supuesta muerte del padre del futbolista. En este contexto, la periodista Naza Di Serio reveló el impacto que generó la noticia dentro del plantel y cómo reaccionaron los jugadores de la Scaloneta al enterarse de lo que estaba ocurriendo.

La panelista llevó la información y la compartió en la mesa de Moria Casán. Según relató, la primera respuesta fue de enojo e indignación por la difusión de una información que resultó ser falsa y que rápidamente se viralizó en redes sociales y distintos medios.

"Cuando apenas llegó la noticia, estaban todos re calientes", describió la periodista al referirse al clima que se vivió esa mañana dentro del vestuario. Di Serio explicó que el malestar se debía a que la información falsa involucraba a una persona muy cercana al capitán, un pilar fundamental para el grupo, por lo que sus compañeros se mostraron muy preocupados por el impacto emocional que esta situación podría tener en él.

Sin embargo, con el correr de las horas, las tensiones empezaron a bajar y el plantel empezó a reírse de lo sucedido. "Ya en horas de la tarde ellos empezaron a reírse en el entrenamiento, a desdramatizar todo", explicó la periodista.

En medio del escándalo, Paula Varela dio un dato preciso en Intrusos: el responsable de haberle transmitido información falsa a Florencia Peña fue Fede Hoffmann, el productor de Marley, quien era parte del programa en Luzu.

Paula contó: "El que mandó el mensaje a la productora para que se lo diga a Florencia… Ahora no quiero caer sobre él, porque era un rumor que tal vez tenía como todos los periodistas teníamos; tal vez quería que Florencia esté al tanto, pero no para que lo diga al aire. El que manda el mensaje para que Florencia sepa es Fede Hoffmann desde Miami".

Redes sociales

"Se lo dice a la ejecutiva por mensaje que habría sucedido esto. Fede Hoffmann es productor de Marley y también es productor del programa. Él siempre está ahí, en el lugar donde está la chica que aparentemente es la que le pasa el comentario a Florencia", agregó.

Y concluyó: "Pero ahora está en Miami con Marley. Se lo pasa como para que esté al tanto. Él se lo dice a la productora y la productora se lo dice a Florencia".