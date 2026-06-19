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La decisión de Scaloni para cuidar a Lionel Messi que involucra a las mujeres de la Selección

En pleno Mundial 2026, el cuerpo técnico de la Albiceleste tomó una rígida postura. El objetivo es cuidar al capitán de la Selección argentina en medio del escándalo que involucró a la familia Messi.

La postura de Scaloni para cuidar a Messi.

La postura de Scaloni para cuidar a Messi.

AP

Tras los escándalos provocados por la viralización de una fake news sobre Jorge Messi, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, tomaron una firme decisión para cuidar a Lionel Messi que involucra a las mujeres de la Scaloneta.

Antonela se ocupó de blanquear una situación.
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En plena competencia y con la presión de un nuevo Mundial sobre sus hombros, Messi atraviesa un delicado momento personal por la salud de su padre. La situación tomó aún más repercusión luego de que Florencia Peña diera al aire la falsa noticia de su muerte, generando una fuerte conmoción y obligando a la familia a salir a desmentir la información.

En medio de este difícil contexto, todas las miradas están puestas en cómo podría afectar al jugador y a su rendimiento dentro de la cancha, por lo que Scaloni busca acompañarlo y protegerlo para que la situación no afecte al equipo en este momento tan importante.

La bajada de línea de Scaloni para las mujeres de la Selección

Según reveló Yanina Latorre en conversación con Luis Majul, el director técnico de la Selección tomó una decisión necesaria para cuidar a Lionel Messi. La conductora detalló que la orden llegó desde arriba, y que las medidas afectan a las mujeres más cercanas de los jugadores.

"Scaloni y el Chiqui Tapia le dieron la orden a las mujeres de los jugadores y a las mamás de los jugadores de no dar una nota, no hablar en off, no hablar con periodistas", contó sobre la norma que ahora todas tienen que respetar.

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