7 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Una fotógrafa fue herida durante la represión en el Congreso: sufrió una fractura de cráneo por un palazo

La reportera gráfica resultó gravemente herida como consecuencia del accionar policial contra los manifestantes que se congregaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich, donde permanece internada.

Por
Una fotógrafa fue herida durante la represión en el Congreso: sufrió una fractura de cráneo por un palazo

Una fotógrafa sufrió una fractura de cráneo este jueves tras recibir un palazo de la policía en la intersección de Avenida de Mayo y Lima, cerca del Congreso. La trabajadora de prensa estaba cubriendo la represión desplegada por las fuerzas de seguridad durante las protestas contra el proyecto de Ley de Propiedad Privada que debate el Senado.

Las modificaciones para el régimen de desalojos afectarían seriamente a los inquilinos en el contexto de crisis y recesión. 
Te puede interesar:

El Senado le dio luz verde a los cambios al régimen de desalojos incluidos en la Ley de Propiedad Privada

El periodista Ariel Zak alertó en vivo a través de la pantalla de C5N sobre el ataque contra la fotorreportera en plena vía pública. Al momento del impacto, el cronista informó: "En Avenida de Mayo y Lima, una fotógrafa herida en la cabeza, sangrando. Hirieron en la cabeza a una fotógrafa".

Tras la agresión, la víctima recibió asistencia médica de primera mano por parte de la doctora Mirta Romero, quien le practicó un vendaje por politraumatismo. Poco después, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó a la zona y fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich para su evaluación, donde se constató que sufrió una fractura de cráneo producto del palazo policial, según informó el periodista Diego Gabrielle.

Uno de los médicos del SAME explicó las razones del traslado prioritario ante la gravedad del golpe recibido por la reportera gráfica. "Recibió un golpe en la parte de atrás de la cabeza. Tenía un sangrado importante en la cabeza y en la oreja. Por eso es la urgencia del traslado, al ser un golpe en la cabeza", señaló a C5N.

A su vez, la doctora Romero brindó precisiones sobre el estado de la fotógrafa y describió el momento del ataque. La profesional explicó que "Sintió un golpe de atrás y quedó como tumbada, no sabía qué le había pasado", por lo que concluyó: "Es una paciente con un traumatismo de cráneo. Hay que llevarla, hacerle una resonancia y hay que reevaluarla".

Noticias relacionadas

La Ley de Manejo del Fuego se mantiene sin cambios.

El Gobierno retiró los cambios a la Ley de Manejo del Fuego: qué decía el proyecto

El Senado de la Nación durante la sesión en la que se debatió la Ley de Inviolabilidad de propiedad privada. 

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el Senado aprobó los cambios ante futuras expropiaciones

El Senado aprobó una versión recortada del proyecto original.

El Gobierno tampoco pudo con la Ley de Fuego: solo aprobó desalojos y expropiaciones

Javier Milei junto a su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Milei viaja a Colombia para asistir a la asunción presidencial de De la Espriella

Axel Kicillof asistió a la movilización en el Congreso.

Kicillof celebró la marcha atrás del Gobierno con la Ley de Tierras: "Milei quiere vender nuestro territorio"

Patricia Bullrich solicitó la restitución del embajador de Brasil en Argentina. 

Bullrich pidió que Brasil restituya a su embajador en la Argentina

Rating Cero

Emily Ceco, exparticipante de Love is Blind, habría iniciado un romance con Roberto García Moritán.

Vinculan a Roberto García Moritán con Emily Ceco: las imágenes que despertaron rumores de romance

Bal expuso su temor hacia el avance desmedido de la inteligencia artificial.

Fede Bal explicó por qué se alejó de los medios y criticó el uso de la IA: "No hay límites"

Marta Fort reveló quién es su nuevo amor.

Marta Fort tiene un nuevo amor gracias a su concurso para conseguir novio: quién es

Diego Leuco enfrentó los rumores de romance con Sofía Gonet.

Diego Leuco respondió a los rumores de romance con Sofía Gonet: qué dijo

Spider-Man: Un nuevo día batió récords de espectadores. 

La increíble marca que consiguió "Spider-Man: Un Nuevo Día" en su primera semana en la Argentina

Camilota, hermana de Thiago Medina y participante de Cuestión de Peso.

"Ya no hay miedo, solo amor": Camilota presentó a su novia en redes sociales

últimas noticias

Las modificaciones para el régimen de desalojos afectarían seriamente a los inquilinos en el contexto de crisis y recesión. 

El Senado le dio luz verde a los cambios al régimen de desalojos incluidos en la Ley de Propiedad Privada

Hace 3 horas
La Ley de Manejo del Fuego se mantiene sin cambios.

El Gobierno retiró los cambios a la Ley de Manejo del Fuego: qué decía el proyecto

Hace 3 horas
El Senado de la Nación durante la sesión en la que se debatió la Ley de Inviolabilidad de propiedad privada. 

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el Senado aprobó los cambios ante futuras expropiaciones

Hace 3 horas
El Senado aprobó una versión recortada del proyecto original.

El Gobierno tampoco pudo con la Ley de Fuego: solo aprobó desalojos y expropiaciones

Hace 3 horas
El bonaerense de 23 años se tomó con humor el mal trago.

Colapinto sufrió un robo en Italia durante sus vacaciones: "Ni la matera dejaron"

Hace 5 horas