Una fotógrafa fue herida durante la represión en el Congreso: sufrió una fractura de cráneo por un palazo La reportera gráfica resultó gravemente herida como consecuencia del accionar policial contra los manifestantes que se congregaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich, donde permanece internada. Por Agregar C5N en









Una fotógrafa sufrió una fractura de cráneo este jueves tras recibir un palazo de la policía en la intersección de Avenida de Mayo y Lima, cerca del Congreso. La trabajadora de prensa estaba cubriendo la represión desplegada por las fuerzas de seguridad durante las protestas contra el proyecto de Ley de Propiedad Privada que debate el Senado.

El periodista Ariel Zak alertó en vivo a través de la pantalla de C5N sobre el ataque contra la fotorreportera en plena vía pública. Al momento del impacto, el cronista informó: "En Avenida de Mayo y Lima, una fotógrafa herida en la cabeza, sangrando. Hirieron en la cabeza a una fotógrafa".

La fotógrafa herida en la marcha tiene fractura de cráneo



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Sumate hasta las 24 hs. por @C5N pic.twitter.com/1b9sr7kBhL — C5N (@C5N) August 7, 2026 Tras la agresión, la víctima recibió asistencia médica de primera mano por parte de la doctora Mirta Romero, quien le practicó un vendaje por politraumatismo. Poco después, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó a la zona y fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich para su evaluación, donde se constató que sufrió una fractura de cráneo producto del palazo policial, según informó el periodista Diego Gabrielle.

NO A LA REPRESIÓN A LA PRENSA Y A LA PROTESTA



Una vez más, el gobierno de Milei reprime a quienes se manifiestan. Una reportera fue herida en la cabeza y decenas de trabajadores de prensa gaseados.



Informar y protestar no es delito. Libertad a todos los detenidos.@aRGra_ pic.twitter.com/q6DGJO6f9n — SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) August 6, 2026 Uno de los médicos del SAME explicó las razones del traslado prioritario ante la gravedad del golpe recibido por la reportera gráfica. "Recibió un golpe en la parte de atrás de la cabeza. Tenía un sangrado importante en la cabeza y en la oreja. Por eso es la urgencia del traslado, al ser un golpe en la cabeza", señaló a C5N.