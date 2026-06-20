Lionel Messi volvió a las redes tras el escándalo en Luzu: su llamativo mensaje

El capitán de la Albiceleste posteó en sus redes sociales mientras continúa con los entrenamientos de cara a los próximos partidos. Un detalle llamó la atención de sus seguidores, apenas días después del escándalo que se desató en torno a la salud de su padre Jorge.

Lionel Messi volvió a comunicarse con los millones de seguidores que tiene en Instagram luego del escándalo que se generó por la fake news difundida por Florencia Peña en Luzu sobre la salud de su padre, Jorge Messi.

Lejos de la polémica y enfocado en lo que mejor sabe hacer, la Pulga transmitió un mensaje de calma y serenidad. El capitán se mostró relajado y concentrado de cara al partido del lunes, dejando en claro que su prioridad está puesta en el fútbol y en seguir liderando a la Selección con la tranquilidad que lo caracteriza.

El capitán de la Albiceleste compartió una serie de fotos desde Estados Unidos, donde se lo ve entrenando junto a sus compañeros de la Selección argentina.

Además, fiel a sus costumbres, eligió mostrar cómo acompaña la jornada: disfrutando de unos mates mientras continúa con la puesta a punto física. En la misma foto se lo ve luciendo ropa deportiva y caminando relajado.

En otra foto también se lo ve concentrado en los juegos con la pelota y enfocado en el próximo partido de la Selección argentina ante Suiza, donde buscará repetir la espectacular actuación ante Argelia, en la que consiguió un triplete.

Captura @leomessi

Escandalo en Luzu: Florencia Peña apuntó contra Occhiato

Florencia Peña habló con Intrusos y se refirió a cómo se siente tras la polémica que se generó por la difusión de la fake news sobre Jorge Messi. Durante el móvil, le preguntaron sin rodeos sobre la conversación que mantuvo con Nicolás Occhiato, y confirmó: "Hay cosas que no voy a contar, pero si hablé".

Luego profundizó en la postura de no dar un paso al costado: "Sentí que no era el momento de volver al programa. No por mí, porque yo me banco. No me fui pensando que iba a renunciar", aseguró.

En cuanto a los despidos del equipo de producción de El Show del Verano, Flor admitió que ella hubiera actuado de otra manera y reveló que le pidió por teléfono a Occhiato que no los desvinculara. "Apenas salí del aire, le pedí a Nico que no los eche; no me dieron bola", lamentó, y en esta misma línea aseguró: "Yo abrazo mucho a mi gente. Yo banco y defiendo", expresó.

"Por ahí, si hubiese sido otro conductor no hubiese sido un escarnio como el que me dieron", aseguró. Luego profundizó en cómo se sintió con la dura decisión que tomó el empresario: "Sentí que Nico necesitaba hacer lo suyo, yo lo mío, y pudimos encontrar un punto medio. Como tomarnos un respiro, ver de qué iba la cosa".

Desde el estudio deslizaron: "El responsable pareciera que no te cobijó". En ese momento, Flor se diferenció de las decisiones de Occhiato: "Yo banco lo que él creó, pero yo también soy una persona con un corazón y con empatía", afirmó. Y agregó: "Obvio que ustedes saben cómo soy: yo defiendo a mis amigos a muerte, pongo el cuerpo por la gente que quiero. Hubiera hecho otra cosa".

Desde el piso, un panelista interrumpió y le dijo: "Él no tuvo empatía con vos", a lo que ella, sin querer entrar en conflicto con el empresario, respondió: "Eso se lo tienen que preguntar a él, yo hubiese echo otra cosa".