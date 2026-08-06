El exmarido de Pampita y la exparticipante de Love is Blind Argentina fueron captados juntos en Palermo y aseguran que estarían comenzando un vínculo.

Roberto García Moritán quedó involucrado en un nuevo rumor sentimental luego de que aseguraran que inició un vínculo amoroso con Emily Ceco, exparticipante de la primera edición argentina de Love is Blind. La versión surgió tras la aparición de imágenes en las que ambos fueron vistos juntos por Palermo.

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La información fue difundida por Pilar Smith en LAM, donde reveló que el supuesto acercamiento habría surgido en Radio TU de APTRA, lugar donde actualmente trabaja Ceco. Según la periodista, el vínculo estaría en una etapa inicial y todavía no fue confirmado por ninguno de los protagonistas.

"Está saliendo con Emily Ceco, que ahora está trabajando en Radio TU de APTRA. Justamente en esa radio lo conoció a Rober. Tenemos video de ellos caminando anoche por el barrio de Palermo", aseguró Smith durante el programa, mientras mostraban las imágenes de la supuesta salida.

Además, la panelista brindó detalles sobre cómo habría comenzado el contacto entre ambos y señaló que el romance sería reciente. "Los encuentros son en la casa de él. Se empezaron a seguir en Instagram y él le pidió el teléfono. Like de acá, fueguito de allá, todo buena onda", explicó sobre el supuesto inicio del vínculo.

Smith también dio su opinión sobre una posible relación entre ambos y lanzó una advertencia sobre las personalidades de los protagonistas. "Yo creo que él la puede hacer sufrir a ella. A ella la veo como muy amorosa", sostuvo la periodista. La versión aparece tiempo después de la separación entre García Moritán y Pampita.

Emily Ceco ganó popularidad tras participar de Love is Blind Argentina y luego de denunciar públicamente a su expareja Santiago Martínez por violencia de género. Por su parte, la última relación conocida de García Moritán fue con la periodista Priscila Crivocapich, aunque el romance duró pocos meses.

Pampita sorprendió con una reflexión sobre el amor y sus relaciones pasadas

Carolina "Pampita" Ardohain generó repercusión luego de una entrevista con Martín Bossi en la que habló sobre su historia sentimental y dejó una frase que despertó distintas interpretaciones. La modelo aseguró que todavía no encontró a una persona que la ame con la misma intensidad con la que ella entrega sus sentimientos.

Pampita con Martín Pepa. Redes sociales

"Yo creo que todavía no me amaron como amo yo. Todavía no encontré un alma gemela que me ame como amo yo", expresó Pampita durante la charla. Sus palabras fueron interpretadas como una referencia tanto a su actual pareja, Martín Pepa, como a sus vínculos anteriores con figuras como Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán.

Además, la conductora profundizó en su mirada sobre las relaciones y aseguró: "Por eso no me rindo. He ido teniendo maridos, novios, todo". La frase abrió el debate sobre su recorrido amoroso y llegó luego de distintas declaraciones públicas en las que había hablado sobre su presente sentimental.