La AFA respaldó a Gianni Infantino tras el conflicto por el proyecto comercial en la FIFA La casa madre del fútbol argentino emitió un comunicado a favor del mandatario suizo luego del boicot europeo. El texto oficial destaca los diez años de labor del dirigente al frente de la federación. Por Agregar C5N en









Claudio Tapia junto a Gianni Infantino. Redes sociales

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió en las últimas horas un comunicado oficial para respaldar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El pronunciamiento ocurrió tras la caída del polémico proyecto FIFA Forward Enterprise y tuvo el objetivo de destacar la labor del directivo suizo en la máxima entidad del deporte.

El mandatario perdió el apoyo de la confederación europea por culpa de un boicot exitoso contra la propuesta de negocios. Sin embargo, la AFA remarcó "el desarrollo del fútbol en todo el mundo" para sostener al presidente de la organización.

La AFA resaltó en su mensaje la "solidez institucional" que alcanzó el organismo rector desde la asunción del funcionario a causa del escándalo FIFA Gate. En ese sentido, la institución local aseguró que el directivo instauró un modelo de gobernanza "claro, estable y transparente".

A través de su descargo, la asociación que preside Claudio "Chiqui" Tapia mostró su "respaldo con la gestión realizada" desde 2016 y celebró la decisión de retirar el plan FFE. Para la AFA, esta iniciativa generó "muchas más incertidumbres que certezas".

El documento oficial decidió "destacar la asunción de los errores cometidos y el pedido de disculpas" tras el conflicto originado por la reciente iniciativa comercial. A su vez, catalogó como "un pilar fundamental" al respeto de las normas de gobernanza para sostener buenas relaciones con todas las asociaciones miembro.