Por el temporal, hay miles de familias sin luz en el AMBA: cuáles son las zonas afectadas

Los cortes afectaron a distintos barrios porteños y localidades del conurbano, donde cuadrillas trabajan para restablecer el suministro eléctrico en medio de reclamos de los vecinos.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que miles de personas permanecen sin suministro eléctrico tras las fuertes lluvias que afectaron el AMBA. El pico de cortes se registró a las 9:20 de este jueves, con más de 25.900 hogares afectados, aunque la situación comenzó a normalizarse con el correr de las horas.

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Minutos después de las 19, 16 mil personas permanecían sin suministro eléctrico; cerca de las 23, el número se había reducido a poco más de 6.400. La mayor concentración de usuarios afectados se registraba bajo la concesión de Edenor, con 3.734 cortes, mientras que Edesur reportaba 2.712 usuarios sin luz, lo que refleja la magnitud del problema en el área metropolitana.

El panorama tras el temporal dejó barrios porteños y del conurbano entre los más golpeados: Flores, Almagro, Parque Avellaneda, Lanús Oeste, Bosques, Presidente Perón, Ramos Mejía, Libertad, Pontevedra y Paso del Rey fueron señalados como los focos principales de cortes y complicaciones que comenzaron desde temprano.

En distintas localidades bonaerenses, las lluvias intensas de la madrugada provocaron inundaciones, calles anegadas y el malestar de vecinos que denuncian que la escena veneciana se repite año tras año.

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico alertó a distintas zonas del país como la Ciudad de Buenos Aires y sectores de la provincia y a Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y La Pampa, donde se registraron acumulados de entre 30 y 60 milímetros , con episodios puntuales de granizo y tormentas breves pero intensas.

Asimismo, el organismo mantiene una alerta amarilla por ráfagas de viento para la CABA y otras localidades del conurbano bonaerense, con posibilidad de precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Zonas afectadas por el apagón

En el área de la distribuidora Edenor, los problemas más fuertes se dieron en el norte y oeste del conurbano, con barrios como Ramos Mejía, Libertad, Mariano Acosta, Presidente Derqui, Benavídez, Nordelta y el Delta de la Primera Sección entre los más golpeados.

Por el lado de Edesur, los cortes se extendieron a buena parte de la Ciudad y el sur del Gran Buenos Aires: Villa Soldati, Almagro, Flores, Parque Avellaneda, Monte Grande, Ezeiza, Bosques, Lanús Oeste, Quilmes, Avellaneda y Berazategui, entre otros. La lista sigue con más barrios y localidades que quedaron a oscuras, desde Boedo, Caballito, Floresta, Liniers y Mataderos hasta zonas de Esteban Echeverría, Lanús y Lomas de Zamora, además de San Vicente.

Mientras tanto, las distribuidoras de energía eléctrica siguen trabajando para normalizar el servicio, y los usuarios pueden chequear en los canales oficiales de Edenor, Edesur o en el mapa interactivo del ENRE cómo evoluciona la situación en tiempo real.