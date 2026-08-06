7 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Por el temporal, hay miles de familias sin luz en el AMBA: cuáles son las zonas afectadas

Los cortes afectaron a distintos barrios porteños y localidades del conurbano, donde cuadrillas trabajan para restablecer el suministro eléctrico en medio de reclamos de los vecinos.

Por
El mal tiempo interrumpió el servicio eléctrico en distintos puntos de Buenos Aires. 

El mal tiempo interrumpió el servicio eléctrico en distintos puntos de Buenos Aires. 

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que miles de personas permanecen sin suministro eléctrico tras las fuertes lluvias que afectaron el AMBA. El pico de cortes se registró a las 9:20 de este jueves, con más de 25.900 hogares afectados, aunque la situación comenzó a normalizarse con el correr de las horas.

Te puede interesar:

Vivir con -20°C sin gas: más de 300 familias sin servicio en una ciudad de Tierra del Fuego por deudas millonarias

Minutos después de las 19, 16 mil personas permanecían sin suministro eléctrico; cerca de las 23, el número se había reducido a poco más de 6.400. La mayor concentración de usuarios afectados se registraba bajo la concesión de Edenor, con 3.734 cortes, mientras que Edesur reportaba 2.712 usuarios sin luz, lo que refleja la magnitud del problema en el área metropolitana.

El panorama tras el temporal dejó barrios porteños y del conurbano entre los más golpeados: Flores, Almagro, Parque Avellaneda, Lanús Oeste, Bosques, Presidente Perón, Ramos Mejía, Libertad, Pontevedra y Paso del Rey fueron señalados como los focos principales de cortes y complicaciones que comenzaron desde temprano.

En distintas localidades bonaerenses, las lluvias intensas de la madrugada provocaron inundaciones, calles anegadas y el malestar de vecinos que denuncian que la escena veneciana se repite año tras año.

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico alertó a distintas zonas del país como la Ciudad de Buenos Aires y sectores de la provincia y a Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y La Pampa, donde se registraron acumulados de entre 30 y 60 milímetros, con episodios puntuales de granizo y tormentas breves pero intensas.

Asimismo, el organismo mantiene una alerta amarilla por ráfagas de viento para la CABA y otras localidades del conurbano bonaerense, con posibilidad de precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Zonas afectadas por el apagón

En el área de la distribuidora Edenor, los problemas más fuertes se dieron en el norte y oeste del conurbano, con barrios como Ramos Mejía, Libertad, Mariano Acosta, Presidente Derqui, Benavídez, Nordelta y el Delta de la Primera Sección entre los más golpeados.

Por el lado de Edesur, los cortes se extendieron a buena parte de la Ciudad y el sur del Gran Buenos Aires: Villa Soldati, Almagro, Flores, Parque Avellaneda, Monte Grande, Ezeiza, Bosques, Lanús Oeste, Quilmes, Avellaneda y Berazategui, entre otros. La lista sigue con más barrios y localidades que quedaron a oscuras, desde Boedo, Caballito, Floresta, Liniers y Mataderos hasta zonas de Esteban Echeverría, Lanús y Lomas de Zamora, además de San Vicente.

Mientras tanto, las distribuidoras de energía eléctrica siguen trabajando para normalizar el servicio, y los usuarios pueden chequear en los canales oficiales de Edenor, Edesur o en el mapa interactivo del ENRE cómo evoluciona la situación en tiempo real.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Actualización por inflación: el transporte público suma otro incremento. 

Agosto viene con aumentos: cuánto costarán los boletos de colectivo, subte y trenes

Cerca de 14 mil  permanecen sin electricidad. 

Efecto temporal: 14 mil usuarios no tienen luz en el AMBA

La mayoría de las subas son por arriba de la inflación estimada. 

Golpe al bolsillo en agosto: llegan aumentos en transporte, colegios, servicios y prepagas

Rigen nuevos aumentos para agosto.

Se oficializaron los aumentos de luz y gas: cuánto se pagará a partir de agosto

Todo vuelve a aumentar en agosto, obligando a las familias a reacomodar sus presupuestos. 

Todos los aumentos de agosto: cuánto subirán los servicios, alquileres y prepagas

Facundo Moyano.

El abogado de Facundo Moyano pidió que se levanten las medidas de restricción

Rating Cero

Emily Ceco, exparticipante de Love is Blind, habría iniciado un romance con Roberto García Moritán.

Vinculan a Roberto García Moritán con Emily Ceco: las imágenes que despertaron rumores de romance

Bal expuso su temor hacia el avance desmedido de la inteligencia artificial.

Fede Bal explicó por qué se alejó de los medios y criticó el uso de la IA: "No hay límites"

Marta Fort reveló quién es su nuevo amor.

Marta Fort tiene un nuevo amor gracias a su concurso para conseguir novio: quién es

Diego Leuco enfrentó los rumores de romance con Sofía Gonet.

Diego Leuco respondió a los rumores de romance con Sofía Gonet: qué dijo

Spider-Man: Un nuevo día batió récords de espectadores. 

La increíble marca que consiguió "Spider-Man: Un Nuevo Día" en su primera semana en la Argentina

Camilota, hermana de Thiago Medina y participante de Cuestión de Peso.

"Ya no hay miedo, solo amor": Camilota presentó a su novia en redes sociales

últimas noticias

Las modificaciones para el régimen de desalojos afectarían seriamente a los inquilinos en el contexto de crisis y recesión. 

El Senado le dio luz verde a los cambios al régimen de desalojos incluidos en la Ley de Propiedad Privada

Hace 3 horas
La Ley de Manejo del Fuego se mantiene sin cambios.

El Gobierno retiró los cambios a la Ley de Manejo del Fuego: qué decía el proyecto

Hace 3 horas
El Senado de la Nación durante la sesión en la que se debatió la Ley de Inviolabilidad de propiedad privada. 

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el Senado aprobó los cambios ante futuras expropiaciones

Hace 3 horas
El Senado aprobó una versión recortada del proyecto original.

El Gobierno tampoco pudo con la Ley de Fuego: solo aprobó desalojos y expropiaciones

Hace 3 horas
El bonaerense de 23 años se tomó con humor el mal trago.

Colapinto sufrió un robo en Italia durante sus vacaciones: "Ni la matera dejaron"

Hace 5 horas