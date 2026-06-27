Se filtró la polémica escena que tuvieron la China Suárez y Mauro Icardi en la noche argentina Lo que parecía una noche romántica terminó en un momento de tensión que, según revelaron en LAM, sorprendió a todos. Agregar C5N en









Tensión entre la China y Mauro.

Mauro Icardi y la China Suárez protagonizaron una salida en el boliche Tequila que comenzó como una noche romántica y festiva.

El futbolista compartió la velada en redes sociales, mostrando una imagen de complicidad y disfrute.

Según el programa LAM, dentro del sector VIP habrían surgido tensiones y momentos de incomodidad entre ambos.

El contraste entre lo mostrado en Instagram y lo ocurrido en privado generó un nuevo escándalo mediático. Lo que comenzó como una noche aparentemente idílica entre Mauro Icardi y la China Suárez terminó en un nuevo escándalo mediático. El futbolista compartió stories en Instagram mostrando una salida romántica en el boliche Tequila, donde la pareja se mostraba sonriente y en un clima festivo.

Sin embargo, según trascendió, la situación dentro del sector VIP habría sido muy distinta, con tensiones que contrastan con la imagen publicada en redes sociales. Esta diferencia entre lo expuesto públicamente y lo ocurrido en privado generó sorpresa y rápidamente se volvió tema de debate.

El episodio fue revelado en el programa “LAM” (América TV), que detalló información sobre lo sucedido y sumó un nuevo capítulo a la exposición mediática de la pareja, que continúa en el centro de la atención del mundo del espectáculo.

Cómo fue el polémico momento entre la China Suárez y Mauro Icardi en Argentina Lo que se presentó como una velada romántica en el exclusivo boliche Tequila de la Costanera porteña terminó convirtiéndose en un foco de tensión mediática. Mauro Icardi compartió la salida en sus stories de Instagram, donde se lo veía junto a la China Suárez en un clima distendido, con brindis, música y un entorno festivo que buscaba mostrar una noche de disfrute lejos de las polémicas que suelen rodearlos.

Según revelaron fuentes en el programa LAM (América TV), el clima habría cambiado una vez dentro del sector VIP del local, cuando las cámaras de los celulares dejaron de registrar la escena. Testigos indicaron que la pareja habría pasado de la complicidad inicial a momentos de incomodidad y posibles discusiones, generando un fuerte contraste con la imagen idílica difundida en redes sociales.