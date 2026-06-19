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Antonela Roccuzzo, furiosa por un rumor sobre la familia Messi: "Pidió que se desmienta categóricamente"

La mujer de Lionel Messi se comunicó con Yanina Latorre y aclaró rumores que empezaron a circular después de la información falsa sobre la muerte de su suegro, Jorge.

Antonela se ocupó de blanquear una situación.

Antonela se ocupó de blanquear una situación.

Luego del escándalo de la fake news sobre la muerte de Jorge Messi, Yanina Latorre reveló que recibió un mensaje de Antonela Roccuzzo: un rumor enojó a la mujer del capitán de la Selección argentina y quiso salir a desmentirlo "categóricamente".

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Durante su programa en El Observador, Latorre sumó una información que le llegó de una fuente muy cercana a la familia Messi. Según contó al aire, Antonela se comunicó con ella para aclarar un rumor que empezó a viralizarse desde este jueves.

La conductora aseguró que, tras hablar con integrantes del entorno de Lionel Messi, pudo reconstruir cómo se vivieron intensamente las horas posteriores a la polémica que encendió Florencia Peña. "Nicolás habló con Messi, y Messi con él, no está enojado", comenzó explicando.

En este sentido, explicó que el enojo de la familia Messi no era por lo que dijo Peña al aire: "La familia Messi estuvo más dolida por lo que dijo Feinmann que por Florencia. Es verdad que estuvieron enojados por la manera en la que lo dijo Florencia, pero Celia le dijo que le aceptaba las disculpas y que admiraba su trabajo, que no iba a faltar oportunidad para tomarse un café".

Cuál es el rumor que desmintió Antonela Roccuzzo

"Me escribió Antonela y me pidió que desmienta categóricamente que dejó de seguir a Nico Occhiato", afirmó Latorre. "Me puso: 'Yani, si esto sigue saliendo es mentira. No quiero meterme en ningún quilombo, nunca seguí a Nico Occhiato, solo sigo a Momi y a Flor Jazmín", aseguró la conductora de SQP.

En este sentido, dejó en claro que Roccuzzo nunca habría seguido a Nicolás Occhiato, por lo que era imposible que lo hubiera dejado de seguir. A modo de cierre, habló sobre cómo la está pasando la familia Messi. "En la familia de Lionel está todo más tranquilo", aseguró.

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