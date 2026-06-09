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Antonela Roccuzzo le contestó a una influencer que tiró rumores sobre Lionel Messi: "No pegaste una"

La esposa del capitán argentino la acusó de mentir y, tras la repercusión que generó el cruce, la influencer salió a pedir disculpas. Horas más tarde, se vio obligada a limitar los comentarios en sus publicaciones de redes sociales.

La pareja festejó el día de los enamorados en redes sociales.

La pareja festejó el día de los enamorados en redes sociales.

Instagram: @antonelaroccuzzo

Antonella Roccuzzo le respondió sin piedad a una esteticista que aseguró que Lionel Messi se sometió a varias intervenciones para mejorar su apariencia.

Lionel Scaloni junto a Lionel Messi.
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El nombre de la médica atacada es Celeste Nardadone, quien a través de un posteo en su cuenta de Instagram no solo generó la molestia de la mujer del 10 si no que también de otros usuarios. “¿Creíste que los jugadores de la Selección no se hacían retoques faciales? ¿O que la armonización facial era solo para mujeres? Acá te muestro que se hizo Lionel Messi en la cara”, escribió.

“Hoy te vengo a mostrar lo que se hizo Messi, nuestro máximo goleador. Analizando su rostro antes de los procedimientos estéticos, quiero que presten especial atención a sus ojitos encapotados, el tamaño de su nariz, la posición y tamaño de sus orejas y la posición de su mentón bastante retraído, inclusive en esta foto que se le ve la papada”, se la puede escuchar mientras muestra de fondo una foto del jugador del Inter Miami.

Embed - Armonización facial en Palermo on Instagram: "Creíste que los jugadores de la selección no se hacían retoques faciales? O que la armonización facial era solo para mujeres? Acá te muestro que se hizo @leomessi en la cara A que jugador te gustaría que analicemos en el próximo video? Comentá Dra. Celeste Nardanone Arenales 3651 1C, Palermo - CABA Hilton Office - Neuquén +5491171711555"
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Según asegura la experta, el jugador se realizó varios procedimientos: rinoplastia, mentón, rellenos de ácido, botox. “Chicos, no me van a decir que esta nariz es igual a esta. Acá hay una rinoplastia de una. El cambio más llamativo y que más poderoso lo volvió fue el cambio de su mentón, hay un claro ejemplo de un relleno en el mentón con ácido hialurónico”, planteó el debate.

El video se viralizó rápidamente y acumuló miles de reproducciones, likes y comentarios. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la reacción de Antonela Roccuzzo, quien decidió responderle directamente a la influencer.

Antonela defendió a Lionel Messi, ¿Qué dijo?

Lejos de mantenerse al margen de la polémica, la rosarina salió al cruce con un contundente mensaje, “¡No pegaste una!”, escribió. Luego, agregó entre risas: “Jamás se hizo una cirugía. Jajaja. Y lo de los dientes se llama Invisalign”.

Según señaló la esposa de Lionel Messi, ninguna de las cirugías que nombro en el video eran ciertas y el único tratamiento estético al que se sometió fue Invisalign, que es un sistema de ortodoncia invisible y removible que utiliza alineadores transparentes fabricados a medida para corregir progresivamente la posición de los dientes, convirtiéndose en una alternativa más estética a los brackets tradicionales.

La respuesta de Antonela no tardó en generar repercusiones y la influencer respondió, "gracias por comentar mi video... lo hice con absoluta seriedad y respeto, pensando en el beneficio que le hace a muchas personas saber que estos tratamientos son posibles y que pueden ayudarlos; hay mucho prejuicio y muchos no quieren contar sus secretos... lo entiendo, me pasa a diario en consultorio... Cariños y mi admiración completa, siempre”.

Sin embargo, poco después, la influencer optó por limitar los comentarios y los likes de la publicación.

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