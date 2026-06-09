Santiago del Moro rompió el silencio ante los rumores de fraude: no se guardó nada

Santiago del Moro , conductor de Gran Hermano: Generación Dorada, decidió ponerle un freno a las versiones que circulan en las redes sociales y realizó un enérgico descargo en sus plataformas oficiales. Por eso mismo, reaccionó con firmeza frente a las acusaciones que llegaron desde el canal de streaming Jotax Digital, donde se comentaba la existencia de un pacto para definir las instancias finales del popular certamen televisivo.

La controversia escaló luego de que en el ciclo Ya fue Todo, el panelista Ale Castelo reprodujera al aire un mensaje enviado por un supuesto allegado a la producción del programa. En dicho texto se aseguraba que Manuel Ibero ya estaba consagrado como el futuro vencedor del reality, al mismo tiempo que se afirmaba que Andrea Del Boca había pautado de antemano su lugar en la final de la competencia.

El conductor apunó a una de las participantes que hizo un comentario que le pareció desubicado.

Al tomar conocimiento de estas declaraciones, la figura principal del formato de Telefe utilizó su cuenta oficial de X para replicar el video del programa y descalificar por completo el mensaje que había sido enviado al canal de streaming. Sin vueltas ni rodeos, recurrió a una frase para sentar la postura del canal y cortar de raíz las especulaciones del publico: " Esto es mentira además de un delirio ".

Más allá de lo que desmintió, el presentador se tomó el espacio para fundamentar las razones que lo llevaron a involucrarse directamente en la polémica en lugar de llamarse al silencio. En el cierre de su descargo, Santiago del Moro dejó en claro que su prioridad es defender la transparencia del juego y proteger la integridad de los jugadores que están adentro de la casa, expresando: "Solamente lo aclaro porque pueden perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no pueden defenderse".

Por cuánto se fue Brian Sarmiento de Gran Hermano

La gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó un veredicto que ya se posicionó como uno de los momentos más impactantes del año. Brian Sarmiento se despidió de la competencia por segunda ocasión al concentrar el 89,3% de los votos negativos por parte de los televidentes, estableciendo una cifra histórica en lo que va de la actual temporada.

El exfutbolista, que había logrado reincorporarse a la convivencia gracias a una nueva chance otorgada por la dinámica del juego, no consiguió modificar la percepción de los espectadores y acabó transformándose en el último expulsado del reality. Su salida ratifica la dificultad que tuvieron los participantes que reingresaron para consolidar su juego frente a los competidores originales.

Brian Sarmiento El participante de Gran Hermano enfrenta un nuevo conflicto vinculado a la deuda alimentaria con sus hijas. Redes sociales

Esta abrumadora estadística causó asombro incluso entre los fanáticos más activos del ciclo de Telefe, consolidándose como el porcentaje de rechazo más elevado registrado hasta la fecha. El abismo entre sus números y los del resto de los nominados fue tan drástico que la resolución de la placa quedó prácticamente resuelta desde los primeros minutos de la transmisión en vivo.