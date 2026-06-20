¿Shakira y un actor mexicano? Cuáles son los rumores que alimentan a la posible pareja La protagonista de la canción del Mundial 2026 fue vista junto a un reconocido actor en Estados Unidos. Agregar C5N en









La cantante colombiana en el centro de la escena tras aparecer junto a un famoso actor. Redes / Image mejorada con IA

Unas fotografías en Los Ángeles despertaron rumores sobre una posible nueva relación de Shakira.

Las imágenes junto a una reconocida figura de Hollywood se viralizaron rápidamente.

El encuentro se produjo días después de la participación de la cantante en el Mundial 2026.

El actor señalado como su posible pareja es conocido por protagonizar una exitosa serie de Netflix. Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo fueron fotografiados saliendo juntos del exclusivo Sunset Tower Hotel de Los Ángeles, una de las zonas más frecuentadas por celebridades en la ciudad californiana. Las imágenes se difundieron rápidamente en internet y despertaron todo tipo de especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre ambos. En cuestión de horas, los rumores sobre un posible romance entre la cantante colombiana y el protagonista de la exitosa serie El abogado del Lincoln se multiplicaron entre los usuarios de redes sociales.

El encuentro se produjo apenas unos días después de la participación de Shakira en la ceremonia de apertura del Mundial 2026, celebrada en Ciudad de México, donde fue una de las artistas centrales del espectáculo. La aparición pública junto a García-Rulfo tuvo lugar durante una pausa en su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que la mantiene recorriendo distintos países.

Shakira y García-Rulfo captados saliendo juntos del Sunset Tower Hotel. DeuxMoi La cantante había ofrecido dos multitudinarios conciertos en Los Ángeles la semana anterior y, según trascendió, decidió permanecer algunos días más en la ciudad antes de retomar sus compromisos profesionales. Ese contexto alimentó aún más las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Quién sería la nueva pareja de Shakira Las fotografías fueron difundidas por el portal especializado en celebridades DeuxMoi y rápidamente se viralizaron en las redes sociales. En las imágenes se puede ver a la cantante colombiana y al actor mexicano abandonando juntos el exclusivo Sunset Tower Hotel de Los Ángeles.

La difusión de las capturas provocó una inmediata repercusión en internet, donde miles de usuarios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que exista un vínculo sentimental entre las dos figuras. Aunque ninguno de los protagonistas se pronunció al respecto, las imágenes fueron suficientes para desatar una ola de comentarios y alimentar los rumores.

Manuel García-Rulfo, actor mexicano de 45 años. Redes sociales Por su parte, Manuel García-Rulfo nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara. Desde joven mostró interés por la actuación y comenzó a abrirse camino en la industria audiovisual a través de producciones independientes, cortometrajes y papeles secundarios que le permitieron ganar experiencia frente a las cámaras. Con el paso de los años fue construyendo una carrera sólida y logró dar el salto a proyectos de alcance internacional, convirtiéndose en uno de los actores mexicanos con mayor presencia en Hollywood durante la última década. Su reconocimiento mundial llegó especialmente gracias a su interpretación de Mickey Haller en la exitosa serie de Netflix El abogado del Lincoln, producción que lo consolidó como protagonista y amplió su popularidad fuera de América Latina. Además, participó en importantes producciones cinematográficas como Jurassic World Rebirth y A Man Called Otto. A lo largo de su trayectoria también integró el elenco de Los siete magníficos (2016), donde compartió pantalla con figuras de renombre como Denzel Washington y Chris Pratt. Más tarde formó parte de las adaptaciones cinematográficas de las novelas de Agatha Christie Asesinato en el Orient Express (2017) y Muerte en el Nilo (2022), en las que interpretó al personaje Bouc, uno de los roles más recordados de su carrera reciente. Manuel García-Rulfo en El Abogado de Lincoln. Redes sociales