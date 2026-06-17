Se filtró la foto íntima que Pablito Lescano subió con Cecilia Calafell y luego borró Un sorpresivo posteo en redes sociales encendió algunos rumores a muy poco tiempo de confirmarse la ruptura de la pareja. Agregar C5N en









El llamativo posteo que luego fue eliminado por Pablito Lescano y Cecilia Calafell Redes sociales

El ambiente de la cumbia se vio conmovido en las últimas horas debido a una llamativa fotografía que Pablito Lescano y Cecilia Calafell publicaron en sus redes sociales, la cual decidieron eliminar al poco tiempo. A pesar del intento por borrar el rastro de la publicación, la postal no tardó en volverse viral y encendió con fuerza las especulaciones sobre una posible vuelta de la pareja, apenas a un mes de haber oficializado su ruptura tras una historia de amor de más de dos décadas.

El registro del reencuentro fue rescatado y expuesto públicamente por Pochi de Gossipeame, quien visibilizó el tierno momento que los protagonistas compartieron en la intimidad de un hogar. En la imagen capturada se puede observar al líder de Damas Gratis inclinándose para darle un beso a Calafell mientras compartían una ronda de mates en una mesa, mostrándola a ella con una tímida sonrisa mientras vestía un abrigo con el diseño de un oso.

Historia Lescano Por su parte, el referente de la cumbia villera aparecía en la escena con su habitual indumentaria deportiva de color azul y sosteniendo el mate, evidenciando una atmósfera de cercanía y afecto mutuo. Este llamativo acercamiento y la complicidad que transmite la foto contrastan notablemente con la distancia esperada en una separación tan reciente, dejando abierta la puerta a una segunda vuelta para el histórico matrimonio.

Las señales que alimentan los rumores de reconciliación entre Pablito Lescano y Cecilia Calafell El revuelo en torno a la posible segunda vuelta de la pareja sumó un componente que no tardó en ser detectado por los usuarios más detallistas. En la publicación original que realizó Cecilia Calafell, se incluyó como música la emblemática canción “Stand By Me” (“Quedate conmigo”), de Ben E. King.

La elección de este clásico romántico no fue interpretada como una simple casualidad por los fanáticos, quienes le atribuyeron una directa carga de romanticismo y una sutil dedicatoria para el líder de Damas Gratis.

Cecilia Calafell Pablo Lescano La velocidad con la que se movieron los protagonistas en las redes sociales terminó de encender las alarmas de la farándula. La secuencia fue breve pero contundente: Pablito Lescano compartió la postal íntima, su exesposa la replicó de inmediato en su propio perfil y, apenas unos minutos más tarde, desapareció por completo de ambas cuentas. Esta llamativa maniobra fue capturada por Pochi de Gossipeame, quien instaló el interrogante colectivo al publicar: “¿Pablito y su mujer reconciliados? Él subió esto, ella reposteó y después eliminaron”. A pesar del enorme impacto mediático que generó la filtración de la fotografía compartiendo mates, los protagonistas de esta historia optaron por mantener un estricto hermetismo y no realizaron declaraciones públicas. Sin embargo, en el ámbito del espectáculo, la decisión de borrar el contenido de manera conjunta fue leída como el gesto más revelador de todos, transformando el intento de ocultamiento en la prueba principal de que el vínculo amoroso transita por una etapa de reconstrucción.