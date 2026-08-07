Dolor en la música argentina: murió un referente muy querido que marcó a generaciones durante décadas El artista deja una obra que atravesó más de cinco décadas de composiciones, giras internacionales y clásicos del cancionero popular. Agregar C5N en









Hasta el momento no se informaron las causas del fallecimiento. Imagen generada con IA.

El folklore argentino se encuentra atravesando días de luto debido a la muerte de Néstor Eduardo "Cacho" Tacunau, cofundador del histórico dúo Los Indios Tacunau, quien falleció el 4 de agosto a los 88 años en su ciudad natal de Trenque Lauquen. La noticia fue confirmada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de esa localidad bonaerense y generó un fuerte reconocimiento entre músicos, colegas e instituciones vinculadas a la cultura popular.

Su partida, que se hizo popularmente conocida en las últimas horas, marca el cierre de una etapa para una formación que, durante más de 50 años junto a su hermano Nelson, llevó la música folklórica argentina a escenarios de todo el país y del exterior. Hasta el momento no se informaron las causas del fallecimiento.

El vacío que deja Cacho Tacunau es enorme para el género, ya que fue guitarrista, cantante y compositor, y construyó junto a su hermano una identidad musical propia que se sostuvo intacta durante más de medio siglo, atravesando generaciones de público y consolidándose como una de las voces más representativas de la música popular argentina.

Redes sociales Quién era Néstor Eduardo "Cacho" Tacunau Cacho Tacunau nació el 28 de diciembre de 1937 en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, y desde muy joven compartió con su hermano Nelson Abel Tacunau la pasión por la música. En 1966 ambos consolidaron el proyecto que daría origen a Los Indios Tacunau, dúo en el que Nelson asumía la voz principal y la primera guitarra, mientras Cacho aportaba la segunda voz y la base rítmica. El uso de la púa por parte de ambos músicos les dio una sonoridad "metálica" y enérgica que se convirtió en su sello distintivo.

La consagración llegó en 1969, cuando el dúo obtuvo el premio Revelación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en Córdoba. A partir de ese momento se transformaron en presencia habitual de los principales festivales del país y comenzaron a desarrollar una intensa actividad internacional, con giras por América, Europa y Asia que incluyeron la edición de discos en Japón durante las décadas de 1980 y 1990.

Redes sociales Entre las interpretaciones más recordadas del dúo figuran "Calle Angosta", "La Flor de la Canela", "El Cóndor Pasa", "María del Paraná", "Milonga de mis amores", "Voy pa' Mendoza", "Gato del guitarrero", "Sentimiento gaucho" y una reconocida versión de la Marcha de San Lorenzo. Más allá de su rol como intérprete, Cacho también desarrolló una destacada faceta como compositor, con obras propias como "Milonga para los dos", "Si puedo algún día", "Y pa' qué más" y "Andando huellas", además de colaboraciones con autores como Víctor Abel Giménez y Elbio Vallejos. Actualmente, en Trenque Lauquen, un monolito y una placa ubicados sobre la calle 9 de Julio, casi esquina Di Gerónimo, frente al Bar Quique, recuerdan la trayectoria de los hermanos Tacunau con sus guitarras. El legado artístico construido junto a Nelson desde 1966 permanece como una de las referencias históricas de la música popular argentina.