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La advertencia de la familia de Gaspi en medio de la repatriación de su cuerpo

El streamer Coscu publicó un comunicado de los padres del youtuber, mientras sus amigos viajaron a Brasil para hacerse cargo de los trámites para recuperar sus restos y poder despedirlo en Argentina.

La familia de Gaspi habla sobre repatriar el cuerpo.

La familia de Gaspi habla sobre repatriar el cuerpo.

A través del streamer Coscu, la familia de Gaspi hizo una advertencia sobre la supuesta colecta que circula en redes sociales para repatriar el cuerpo que todavía se encuentra en Brasil. “No existe ninguna”, explicaron, pero agradecieron por querer colaborar.

El productor de Gran Hermano hizo una denuncia formal por las amenazas de muerte.
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En el comunicado indican: “Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi. Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz”.

Gaspi 2

“Por este motivo, cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa”, agregó.

Por último, sumaron: “Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño. Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones”.

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El padre del youtuber Gaspi cree que fue un atentado en Brasil: "No fue un accidente"

El padre del youtuber Gaspar "Gaspi" Prim Díaz, que murió en Río de Janeiro, lanzó un menajes desgarrador y conspirativo: "... yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado". Gaspi acumulaba cerca de 4 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y superaba los 2.8 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Ricardo Prim recordó al streamer que sufrió un brutal choque de helicópteros en Río de Janeiro, el fin de semana pasado, donde perdieron la vida otras cinco personas."No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, pero me hacen llegar muchos datos...", fue parte de sus dichos.

El hombre habló en su lirería Buensur, que abrió este martes a pesar del dolor, y donde recibió el apoyo de la comunidad de Puerto Madryn: "Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo”, remarcó al diario Clarín.

El padre del influencer aseguró que pensó en no abrir el local comercial, aunque desistió ante el apoyo que recibió desde el moemtno del siniestro fatal: "Yo hoy no iba a venir a la librería. La gente viene, llora y me deja flores. En cada abrazo que me dan, siento que me abrazara Gaspi”.

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