Qué dijo Brenda Ascnicar sobre un polémico rumor sobre su romance con Carlos Tevez

Se conoció una historia que volvió a quedar bajo la lupa y que llevó a la artista a revelar detalles desconocidos de su vínculo con el ex futbolista.

La actriz y cantante Brenda Asnicar volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de recordar uno de los episodios más comentados de su vida personal: su relación con el ex futbolista y entrenador Carlos Tevez. La artista habló nuevamente sobre el romance que mantuvo con el jugador en 2010, una historia que generó una enorme repercusión en la prensa argentina por la diferencia de edad, la fama de ambos protagonistas y la exposición pública que tuvo aquella pareja.

El foco de sus nuevas declaraciones estuvo puesto en un rumor que la acompañó durante años: la versión que indicaba que Carlos Tévez le había regalado una casa cuando ambos estaban en pareja. Asnicar negó esa información y explicó que la propiedad había sido adquirida con su propio esfuerzo y con dinero generado por su carrera artística, especialmente durante la etapa de gran popularidad que atravesó con Patito Feo , las giras internacionales y sus trabajos como actriz y cantante.

“Nadie me defendía y todos encima diciendo que el tipo me la había regalado” , recordó Brenda al hablar del impacto que tuvo aquella versión. La artista aseguró que la situación le provocó dolor porque sentía que se instalaba una mirada injusta sobre ella, reduciendo sus logros personales y profesionales a su relación con el futbolista argentino.

La declaración más fuerte de Asnicar estuvo vinculada a la falta de apoyo que sintió en ese momento: “Me dolió, quizá, que mi propia pareja no me defendiera en ese momento” , expresó. La actriz explicó que la escritura estaba a su nombre y que la vivienda había sido comprada junto a su familia, por lo que consideró necesario aclarar una versión que, según sus palabras, afectó su imagen pública durante mucho tiempo.

El romance entre Brenda Asnicar y Carlos Tévez ocurrió mientras ella era una de las figuras juveniles más reconocidas del país y él brillaba internacionalmente como jugador del Manchester City . La relación generó grandes titulares, seguimientos periodísticos y múltiples especulaciones, aunque ambos intentaron mantener algunos aspectos de su vida privada alejados de los medios.

Brenda Asnicar y Carlos Tévez, años atrás.

Qué dijo Brenda Ascnicar sobre los rumores con Carlos Tevez

Brenda Asnicar recordó aquel capítulo de su vida con una mirada más madura y aseguró que el problema principal no fue solamente el rumor sobre la casa, sino el tratamiento mediático que recibió la historia. Según explicó, muchas versiones transformaron una relación sentimental en una discusión pública donde se cuestionaban sus decisiones, su independencia económica y su identidad como artista.

Durante una entrevista en el podcast “Nada que ocultar”, la cantante volvió sobre aquella polémica y relató cómo vivió la situación: “Si yo tengo la escritura, la compré con mi familia”, afirmó al defender que la propiedad no había sido un regalo del exdelantero. Su testimonio buscó poner fin a una versión que, según ella, instalaba una imagen equivocada sobre su relación con Tévez.

Además, Brenda recordó que durante el romance había intentado evitar responder permanentemente a los rumores porque consideraba que hacerlo podía generar todavía más repercusión. Años antes ya había explicado que muchas versiones eran exageradas y que prefería concentrarse en su carrera artística antes que entrar en una pelea mediática constante.

En sus declaraciones anteriores sobre el vínculo con Tévez, Asnicar también había destacado los aspectos positivos de aquella etapa. “Pasé un año divino con Carlos”, había expresado al hablar del final de la relación, y años después definió aquel romance como una experiencia importante en su vida. También recordó que una de las cosas que la habían atraído del futbolista era su talento deportivo: “A mí me gusta mucho el talento. Juega mucho al fútbol”.