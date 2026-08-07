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Conmoción: murió un reconocido productor musical que trabajó con Madonna, Britney Spears y U2

La música está de luto tras conocerse la triste noticia de su fallecimiento. El artista cumplió un rol clave para definir las melodías que sonaron en los 90 y principios de los años 2000. "Tocó la vida de muchas personas a través de su música, su amistad y su bondad", expresó su familia en un breve comunicado.

Se trata de William Orbit. 

Se trata de William Orbit. 

Tenía 69 años y falleció a finales de julio pero su familia confirmó en las últimas horas la noticia. 

Tenía 69 años y falleció a finales de julio pero su familia confirmó en las últimas horas la noticia. 

Conmoción en el mundo de la música por la muerte de un exitoso productor que trabajó con figuras como Madonna, Britney Spears y U2. La familia de William Orbit confirmó el fallecimiento en un breve comunicado, después de que surgieran varios rumores. Tenía 69 años.

La formación original de Grupo Sombras, otra vez arriba de los escenarios.
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William Orbit dejó una marca imborrable en la industria de la música, trabajó con Madonna en el álbum Ray Of Light en el año 1998 que combinaba el pop con la música electrónica. Fue uno de los trabajos más reconocidos de la cantante, logró ganar 4 premios Grammy y vendió cerca de 16 millones de discos.

La familia de Orbit compartió un comunicado en su cuenta de Instagram donde explicaron que el productor falleció en su casa el pasado 23 de julio: "Nos entristece profundamente su partida. Lo echaremos mucho de menos, al igual que a todas las personas cuyas vidas tocó con su música, amistad y bondad. Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de la familia y los amigos cercanos de William durante este difícil momento".

Hasta el momento no se confirmó la causa de muerte. Madonna en entrevistas mientras preparaban el álbum Ray of Light opinaba sobre Orbit lo siguiente: "Yo le presentaba una idea de hacia dónde quería ir musicalmente, tarareaba melodías o leía letras, y luego lo dejaba solo en el estudio. A veces iba en la dirección que yo quería y otras veces se desviaba por completo. Terminábamos con temas trance de ocho minutos y luego seguíamos añadiendo y quitando hasta tener estrofas y estribillos de verdad. Nos esforzábamos al máximo".

El comunicado completo de la familia de William Orbit

15 de diciembre de 1956 – 23 de julio de 2026

Con profunda tristeza, la familia y los amigos de William Orbit anuncian que William falleció en su hogar el 23 de julio de 2026.

Estamos profundamente entristecidos por su partida. Nosotros y las muchas personas a quienes tocó con su música, su amistad y su bondad lo extrañaremos enormemente.

Pedimos amablemente que se respete la privacidad de la familia y los amigos cercanos de William durante este difícil momento.

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