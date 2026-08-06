El dramático momento que está viviendo Luck Ra tras la separación con La Joaqui: "Me estoy apagando" El cantante rompió el silencio de una manera inesperada y una serie de publicaciones dejaron al descubierto un trasfondo que encendió la alarma entre sus seguidores. Agregar C5N en









La separación entre la cantante y el artista cordobés suma capítulos.

La separación entre Luck Ra y La Joaqui sigue generando repercusiones y, con el correr de los días, comenzaron a conocerse nuevos indicios sobre el complejo presente emocional que atraviesa el cantante cordobés. Luego de que ambos confirmaran oficialmente el final de su relación de dos años mediante un comunicado conjunto, el intérprete optó por un marcado perfil bajo. Sin embargo, sus recientes movimientos en TikTok dejaron al descubierto un estado de profunda tristeza que encendió la preocupación entre sus seguidores.

Lejos de brindar entrevistas o realizar declaraciones públicas, Luck Ra decidió expresar sus sentimientos a través de una serie de videos reposteados en su cuenta. El mensaje que más impacto generó fue una frase que rápidamente se viralizó: "Me hago el gil no más, pero no me está saliendo ni una bien. Me estoy apagando de una manera que no sé cómo solucionar". La publicación fue interpretada como la evidencia más contundente del difícil momento anímico que vive tras la ruptura.

TikTok Las publicaciones no terminaron allí. En otro de los videos compartidos puede leerse: "Otro día más tratando de borrar de mi mente algo que sigue viviendo en mi corazón", mientras que otro refleja una fuerte pérdida de autoestima: "Ahora no estoy en mi mejor momento, estoy ojeroso, cansado, con problemas, con estrés, descuidado y mi físico no es bonito".

Estos mensajes contrastan con el comunicado oficial de la expareja, en el que ambos aseguraron que la separación ocurrió con "respeto, entendimiento, cariño y agradecimiento", descartando conflictos o falta de amor como causa principal.

TikTok Antes de que la separación fuera oficial, varias publicaciones en TikTok ya anticipaban el desenlace. Una de las frases que más repercusión tuvo fue "Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar", interpretada por miles de seguidores como una referencia directa al hogar que compartía con La Joaqui. Paralelamente, la cantante publicó videos utilizando la canción "Ahora te puedes marchar", aunque aclaró con ironía: "Nunca indirecta, siempre temazo". Para los usuarios, ambas publicaciones terminaron confirmando que la crisis era real.

La compra de una casa, el principal motivo que desató la separación de Luck Ra y La Joaqui Con el paso de las horas comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre los motivos que derivaron en la ruptura. Diversos medios especializados señalaron que uno de los puntos centrales del conflicto fue la diferencia de proyectos de vida. En ese contexto apareció un dato que tomó fuerza: la intención de Luck Ra de avanzar con la compra de una casa y construir una nueva etapa personal, un objetivo que no coincidía con el momento que atravesaba La Joaqui, madre de dos hijas y con prioridades familiares diferentes. Esa diferencia terminó profundizando el desgaste de la relación. TikTok El propio comunicado difundido por ambos artistas reforzó esa explicación al señalar que la ruptura respondió a "deseos de un futuro y etapas distintas" y no a una falta de afecto. Incluso aclararon que Facundo Almenara (Luck Ra) mantiene un excelente vínculo con las hijas de la cantante, descartando cualquier conflicto familiar. Además, solicitaron "piedad mediática" para atravesar el duelo con la mayor tranquilidad posible.