¿Kendall Jenner en pareja con Jacob Elordi? Cuáles son los rumores del nuevo romance Lo que comenzó como una coincidencia en eventos de moda se ha transformado en una teoría sólida para los seguidores de ambos. + Seguir en







Se los vió a ambos en el Coachella y se rumore un posible vínculo afectivo redes sociales

Kendall y Jacob fueron captados juntos disfrutando del show de Justin Bieber en el desierto de California.

Testigos aseguran haberlos visto muy cercanos en una after-party, donde incluso se habla de un posible beso.

El rumor cobra fuerza tras su interacción previa en la fiesta de Vanity Fair el pasado marzo.

La noticia ha generado un debate global sobre la compatibilidad de la modelo y el protagonista de Saltburn. En este abril de 2026, el mundo del espectáculo internacional se encuentra convulsionado por lo que podría ser la pareja definitiva del año. Los rumores que vinculan a la supermodelo Kendall Jenner con el actor del momento, Jacob Elordi, han escalado rápidamente tras una serie de encuentros captados por los paparazzi en el Coachella.

La noticia llega en un momento de gran exposición para ambos: Kendall, consolidada como una de las figuras más influyentes de la moda global, y Elordi, quien atraviesa el pico de su carrera cinematográfica. Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, las imágenes han bastado para encender las alarmas.

Los rumores de Kendall Jenner y Jacob Elordi como pareja -Kendall Jenner y Jacob Elordi El paso de Kendall Jenner y Jacob Elordi por el festival de Coachella 2026 ha desatado una ola de especulaciones que los sitúa como la pareja sorpresa de este otoño.

Más allá de los shows musicales, la atención se centró en la presencia conjunta de la modelo y el actor, quienes fueron vistos compartiendo momentos de gran cercanía durante la presentación de Justin Bieber. Sin embargo, el punto máximo de los rumores surgió tras el festival, cuando reportes de cuentas especializadas como Deuxmoi señalaron que ambos habrían intercambiado gestos cómplices y besos en una fiesta privada posterior al evento.

Aunque no han circulado fotografías que confirmen el romance de manera definitiva, este no sería el primer acercamiento entre las estrellas en lo que va del año. Los seguidores más detallistas recordaron que en marzo de 2026, durante la exclusiva fiesta de los Premios Oscar organizada por Vanity Fair, ya se los había visto conversando de forma muy familiar.