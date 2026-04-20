Esta famosa pareja querida por todos reveló cómo fue la crisis reciente y los rumores de separación que afrontaron La artista contó cómo atravesaron un momento límite. La experiencia fortaleció el vínculo y redefinió la convivencia. + Seguir en







Es una de las más queridas del espectáculo de nuestro país. Redes sociales

La pareja atravesó un momento delicado luego de más de dos décadas de relación, lo que generó versiones de ruptura.

Dalia Gutmann confirmó que existió una crisis real, aunque breve, y explicó cómo la atravesaron.

La experiencia incluyó una distancia momentánea que permitió evaluar el vínculo y reforzar la relación.

La humorista también reflexionó sobre el impacto de la crianza en la dinámica de pareja y el desgaste cotidiano. La relación entre Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich volvió a ser tema de conversación luego de que la humorista confirmara detalles sobre una crisis que vivieron años atrás. Aunque en su momento habían negado una separación, recientemente aclaró qué ocurrió realmente en ese período.

La pareja, que lleva más de dos décadas junta y tiene dos hijos en común, se afianzó como una de las más queridas del espectáculo argentino. Su historia siempre se caracterizó por la cercanía, el humor y una fuerte exposición pública que alimentó el interés sobre su vida privada. Con el paso del tiempo, ambos lograron sostener el vínculo pese a las exigencias personales y profesionales. Pese a eso, también debieron atravesar momentos de tensión que pusieron a prueba su continuidad.

wainraich dalia gutman.jpg Qué pasa entre Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann Así fue la crisis de pareja que tuvieron Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich La propia Dalia Gutmann dio a conocer que, hace aproximadamente cuatro años, atravesaron una situación compleja que derivó en un distanciamiento breve. “Me separé dos días y volvimos”, expresó, dejando en claro que no se trató de una ruptura definitiva, sino de una pausa para replantear el vínculo.

Según explicó, la crisis surgió a partir de cuestionamientos internos propios de una relación extensa. “En un momento decís ‘che, ¿está bien este camino? ¿Me estaré perdiendo de algo? ¿Estaré más plena de otra manera?’... Y empezamos a hablarlo, pero muy íntimamente”, recordó sobre ese proceso.

Sebastián Wainraich Dalia Gutmann Redes sociales Durante ese tiempo, decidió tomarse unos días sola para reflexionar. Esa distancia resultó clave para comprender sus sentimientos. “En un momento decidí irme unos días sola a la Costa y lo reextrañé. Era una buena señal porque te vas tres días y extrañás a tu marido, hay algo que no está roto”, explicó.