17 de mayo de 2026 Inicio
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Es peluquero con 14 años, se volvió viral y llegó a hacerle un corte a Julián Álvarez: quién es

Este adolescente cumplió el sueño de muchos: pudo conocer a su ídolo y además brindarle un servicio que lo apasiona.

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Quién es el nene que le cortó el pelo a Julián Álvarez. 

Quién es el nene que le cortó el pelo a Julián Álvarez. 

  • Gael tiene 14 años, es peluquero y se volvió viral tras contar su sueño de cortarle el pelo a Julián Álvarez.
  • El video llegó hasta el delantero de la Selección argentina, que aceptó conocerlo.
  • El adolescente viajó a Madrid y finalmente pudo atender al futbolista del Atlético de Madrid.

Serena Andreatta tenía 26 años y había explotado al máximo su pasión por los viajes.
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  • La historia emocionó a miles de usuarios en redes sociales y volvió tendencia al joven peluquero.

El protagonista de este increíble momento fue Gael, un adolescente de 14 años que se dedica a cortar el pelo y que logró cumplir uno de sus mayores sueños: conocer y cortarle el pelo a Julián Álvarez.

Todo comenzó con un video que empezó a circular en distintas plataformas, donde el joven contaba que quería cortarle el pelo al delantero de la Selección Argentina y actual jugador del Atlético de Madrid. Su forma de hablar, la emoción con la que explicaba el objetivo y la naturalidad frente a cámara hicieron que miles de usuarios compartieran el contenido.

julian alvarez barbero 1

La repercusión fue tan grande que el video terminó llegando hasta el propio futbolista, quien inicialmente le prometió que iban a encontrarse cuando regresara a la Argentina. Sin embargo, la historia dio un paso más y terminó con Gael viajando directamente a España.

Cuál es la historia del peluquero de 14 años que fue viral y le cortó el pelo a Julián Álvarez

El viaje a Madrid fue compartido por el influencer Nachano, quien había difundido el video original y acompañó al adolescente durante toda la experiencia. “El sueño de Gael se hizo real. 23 días. Un objetivo imposible. Y un viaje que jamás vamos a olvidar”, escribió en sus redes sociales.

Julian Alvarez Barbero

En las imágenes que se viralizaron después del encuentro se puede ver a Julián Álvarez mientras recibe el corte de pelo y conversa con Gael, que no podía ocultar la emoción por estar frente a uno de sus ídolos.

El delantero campeón del mundo también tuvo un gesto especial con el joven peluquero: le regaló una camiseta autografiada del Atlético de Madrid, que rápidamente se convirtió en uno de los recuerdos más importantes para el adolescente y su familia.

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