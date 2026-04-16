¿Se viene un tema juntos?: L-Gante publicó una foto con Pity Álvarez y despertó rumores de colaboración Una foto en las historias del cantante de RKT despertó las especulaciones de los fans que sueñan con una colaboración entre los artistas. + Seguir en







"Las cosas que no se tocan", el tema elegido por L-gante para musicalizar su foto con Pity Álvarez.

La inesperada unión entre L-Gante y Cristian "Pity" Álvarez se viralizó en redes sociales y despertó las especulaciones de los fans que sueñan con una colaboración entre los artistas. "Las cosas que no se tocan" fue el clásico elegido por el pionero en el RKT para musicalizar la foto junto al ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

Ambos músicos estaban posando juntos en un sillón abrazados y realizando el símbolo de la V con los dedos. La reaparición del rockero siempre genera revuelo entre los fans ya que no suele mostrarse en público. El cruce con L-Gante agregó ansiedad entre los fanáticos que rápidamente empezaron a elaborar hipótesis sobre una posible colaboración entre ambos artistas.

Pity Alvarez y L-Gante Pity Álvarez volverá a los grandes escenarios tras anunciar un nuevo show en el Autódromo Municipal de Rosario, el primero de este 2026. Se trata de su vuelta tras el recital del 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde regresó luego de años de ausencia por prisión y tratamiento psiquiátrico. En aquella ocasión interpretó varios de sus clásicos, en un concierto cargado de emoción y hits para sus fanáticos. Mi inteligencia intrapersonal”, “Homero”, Lo artesanal” y “Perra” fueron de los más agitados.

Cristian vuelve el sábado 9 de mayo en el Autódromo Municipal de Rosario y las entradas ya se encuentran a la venta por Enigma Tickets. El campo general cuesta 100 mil pesos.