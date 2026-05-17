El papa León XIV se sumó a un famoso meme y se volvió viral en las redes sociales El pontífice apareció en un video de TikTok haciendo el viral “6-7 junto a un grupo de niños en el Vaticano. Por Agregar C5N en









El papa León XIV se sumó a un famoso meme y se volvió viral en las redes sociales

El papa León XIV protagonizó un inesperado momento viral luego de sumarse al popular meme “6-7” durante un encuentro con niños en el Vaticano. La escena quedó registrada en un video publicado en TikTok por el sacerdote e influencer italiano Don Roberto Fiscer, y rápidamente se multiplicó en redes sociales.

En el clip se observa al religioso junto a un grupo de chicos esperando el paso del pontífice. Cuando León XIV se acercó para saludarlos, todos comenzaron a repetir “six seven”, mientras realizaban los característicos gestos con las manos que acompañan la tendencia. El papa sonrió, imitó el movimiento y repitió la frase, desatando la euforia de los presentes.

El meme “6-7” nació a partir de videos cortos publicados en TikTok y otras plataformas, donde usuarios comenzaron a repetir la expresión “six seven” de manera exagerada y rítmica, acompañándola con movimientos sincronizados de dedos y brazos. Aunque no tiene un significado concreto, el sonido pegadizo y lo absurdo de la secuencia fueron claves para su explosión viral.

La tendencia se volvió especialmente popular entre niños y adolescentes porque es fácil de replicar, funciona como código grupal y permite participar rápidamente de un chiste colectivo sin necesidad de contexto. Influencers, streamers y creadores de contenido ayudaron a expandir el fenómeno, que terminó convirtiéndose en uno de los memes más reconocibles de los últimos meses en TikTok.