17 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El papa León XIV se sumó a un famoso meme y se volvió viral en las redes sociales

El pontífice apareció en un video de TikTok haciendo el viral “6-7 junto a un grupo de niños en el Vaticano.

Por
El papa León XIV se sumó a un famoso meme y se volvió viral en las redes sociales

El papa León XIV se sumó a un famoso meme y se volvió viral en las redes sociales

El papa León XIV protagonizó un inesperado momento viral luego de sumarse al popular meme “6-7” durante un encuentro con niños en el Vaticano. La escena quedó registrada en un video publicado en TikTok por el sacerdote e influencer italiano Don Roberto Fiscer, y rápidamente se multiplicó en redes sociales.

Impactante video: así fue la heroica detención  del atacante que atropelló a una multitud en Italia
Te puede interesar:

Impactante video: así fue la heroica detención  del atacante que atropelló a una multitud en Italia

En el clip se observa al religioso junto a un grupo de chicos esperando el paso del pontífice. Cuando León XIV se acercó para saludarlos, todos comenzaron a repetir “six seven”, mientras realizaban los característicos gestos con las manos que acompañan la tendencia. El papa sonrió, imitó el movimiento y repitió la frase, desatando la euforia de los presentes.

El meme “6-7” nació a partir de videos cortos publicados en TikTok y otras plataformas, donde usuarios comenzaron a repetir la expresión “six seven” de manera exagerada y rítmica, acompañándola con movimientos sincronizados de dedos y brazos. Aunque no tiene un significado concreto, el sonido pegadizo y lo absurdo de la secuencia fueron claves para su explosión viral.

La tendencia se volvió especialmente popular entre niños y adolescentes porque es fácil de replicar, funciona como código grupal y permite participar rápidamente de un chiste colectivo sin necesidad de contexto. Influencers, streamers y creadores de contenido ayudaron a expandir el fenómeno, que terminó convirtiéndose en uno de los memes más reconocibles de los últimos meses en TikTok.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CatholicArena/status/2055693448485745027?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2055693448485745027%7Ctwgr%5E69966a18e8099b8e31dd40b7e9e02fd4aa0de038%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Fviral%2F605381-video-papa-leon-meme-viral-6-7-vaticano&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas

Polémica mundial en el festival de música Eurovisión: denuncian boicot contra Israel por la guerra en Gaza

Polémica en el festival de música Eurovisión: ganó Bulgaria en medio del boicot contra Israel por la guerra en Gaza

En el canal Ofogh de Irán, un militar enseñó al conductor Hossein Hosseini a armar y disparar un fusil AK-47.

Conductores de programas de la TV estatal iraní disparon y enseñaron a usar AK-47 en vivo

La OMS declaró la emergencia sanitaria internacional por un brote de un virus mortal sin cura

La OMS declaró la emergencia sanitaria internacional por un brote de un virus mortal sin cura

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia desde 2022.

El declive de Giorgia Meloni: ¿se apaga la estrella más resistente de la ultraderecha global?

Así quedó el Citröen C3 tras el ataque.

Terror en Italia: un hombre atropelló a una multitud, dejó ocho heridos y apuñaló a un testigo

Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Bolivia en jaque: en medio de la crisis social y los bloqueos, llegó la ayuda humanitaria de Argentina

Rating Cero

Chandler Riggs ha crecido actoralmente y es un reconocido actor estadounidense.

Famoso en The Walking Dead: así fue la impresionante transformación de Chandler Riggs

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Se filtró el monto del contrato de Wanda Nara para hacer las escenas íntimas con Agustín Bernasconi

play

Tití Fernández en TVR: "Es un Gobierno insensible que se mete con la salud pública y los viejos"

El fuerte descargo de Tamara Paganini dejó sabor a poco.

Gran Hermano y una nueva denuncia por discriminación: el fuerte descargo de Tamara Paganini

Diego Latorre contó qué es lo que más odia de las costumbres de Yanina.

El sincericidio de Diego Latorre sobre su convivencia con Yanina: "Odio todo"

El conductor salió al cruce de las críticas por los supuestos  privilegios de la actriz en Telefe.

Críticas a Andrea del Boca en Gran Hermano: ¿qué dijo Santiago del Moro sobre su ausencia?

últimas noticias

Serena Andreatta tenía 26 años y había explotado al máximo su pasión por los viajes.

Quién era Serena Andreatta, la joven argentina que falleció en Australia tras el vuelco de un micro turístico

Hace 8 minutos
Argentinos Juniors y Belgrano jugarán en La Paternal desde las 17 en busca del pase a la final frente a River

Belgrano y Argentinos definen al otro finalista mientras River aguarda por una esperada revancha

Hace 17 minutos
Impactante video: así fue la heroica detención  del atacante que atropelló a una multitud en Italia

Impactante video: así fue la heroica detención  del atacante que atropelló a una multitud en Italia

Hace 25 minutos
La Caldera, un pueblo bellísimo de la provincia de Salta que muy pocos conocen.

Este pueblo de Salta tiene un atractivo imponente y está a pocos kilómetros de la capital

Hace 45 minutos
El CReAR Federal busca fortalecer el deporte argentino con una mirada federal e inclusiva.

CReAR Federal: así es el programa argentino que busca mejorar el deporte en todo el país

Hace 56 minutos