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Se filtró el documento que prueba el millonario depósito de Mauro Icardi a Wanda Nara

El delantero argentino finalmente canceló la deuda que mantenía con la mamá de sus dos hijas y podrá salir del país.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi, ¿firmaron la paz?

Luego de los dichos de Wanda Nara, quien aseguró que Mauro Icardi no había depositado la cuota alimentaria de las menores, finalmente aparecieron las pruebas. El delantero podrá salir del país para pasar unos días junto a su novia en las playas americanas.

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El periodista Gustavo Mendez mostró las pruebas que demuestran que Icardi pagó la deuda, con una transferencia millonaria en la cuenta de la empresaria. Esta acción del jugador, coincide con el viaje que hará esta noche junto a su novia Eugenia “China” Suárez.

Captura de pantalla @lapostadelespectaculo

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Según consta en el acta oficial del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, en el marco de la causa "Nara Wanda Solange y otros c/ Icardi Mauro Emanuel s/ Alimentos Provisorios", se notificó el ingreso de fondos provenientes del exterior a la cuenta judicial compartida dispuesta por el juez Adrián Hagopian. El depósito fue realizado mediante una Orden de Pago del Exterior (ORPA) por un monto de USD 398.500 (trescientos noventa y ocho mil quinientos dólares estadounidenses).

Captura de pantalla @lapostadelespectaculo

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Con las pruebas que presentó el periodista, la versión de que Mauro Icardi adeudaba varias cuotas alimentarias queda denegada ante la justicia.

Viaje relámpago con destino a Miami

Tras abonar la deuda, Mauro sorprendió a su novia con un viaje a Miami. Fue la periodista Naiara Vecchio quien reveló que Icardi invitó a la actriz a acompañarlo para continuar con su luna de miel. Lo escribió en su cuenta de x, “Mauro Icardi y La China Suárez de vacaciones a Miami. Si bien aún no impactó la transferencia por 20 meses de cuota alimentaria de sus hijas con Wanda Nara, Icardi puede salir del país e invitó a Eugenia y amigos mientras define su futuro como jugador libre”, informó.

Según la información que maneja la periodista: el vuelo sale este jueves por la noche, junto a unos amigos de La China con destino a Miami. El itinerario de la pareja contempla, en principio, una estadía de una semana. Por el momento, no está confirmado si asistirán al partido que la selección argentina disputará ante Suiza el próximo sábado.

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