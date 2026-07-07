Qué dirá Mauro Icardi: un famoso confirmó que "tuvo algo" con la China Suárez

El plano de la farándula nacional sumó un nuevo e inesperado capítulo luego de que Yanina Latorre revelara al aire que la China Suárez habría mantenido un romance secreto con el piloto Franco Deambrosi . Tras la enorme repercusión que generó la noticia, el propio protagonista de la historia rompió el silencio por primera vez para dar su versión y ratificar la existencia del vínculo con la actriz.

El revuelo mediático fue analizado en detalle durante la emisión de Intrusos, donde se replicaron las esquivas pero certeras declaraciones del corredor. Casi en paralelo, el deportista eligió volcarse a sus redes sociales para difundir un llamativo texto que la opinión pública leyó como una clara chicana ante la ola de rumores sobre su intimidad. Esta reacción en cadena encendió el debate en todos los programas de espectáculos de la tarde.

“Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir . Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío. Nos vemos en la pista ”, disparó Deambrosi de manera sugerente en su perfil oficial, acompañando sus palabras con una postal vinculada directamente a su rutina sobre el asfalto. La contundencia de la frase dejó en evidencia que, a pesar del misterio, hay sentimientos profundos en juego.

La trastienda de la confirmación se gestó cuando Yanina Latorre tomó la iniciativa de contactar de forma directa al automovilista para indagar sobre la veracidad del affaire. Lejos de esquivar el bulto, la respuesta que recibió la panelista de espectáculos fue sumamente escueta pero lapidaria, despejando cualquier tipo de dudas sobre el romance. El intercambio de mensajes se transformó rápidamente en la prueba reina del escándalo.

“Sí, es verdad. Pero soy de otro palo y no quiero quilombos” , sentenció el piloto de carreras de manera tajante. A pesar de validar el romance con la ex de Benjamín Vicuña, el joven buscó marcar una distancia prudencial con el universo del espectáculo, dejando en claro que su prioridad es mantenerse al margen de los escándalos mediáticos. Ahora, todas las miradas están puestas en los movimientos del futbolista del Galatasaray.

Quién es Franco Deambrosi, el tercero en discordia en el conflicto de la China Suárez y Mauro Icardi

Franco Deambrosi es un piloto de automovilismo de 26 años, oriundo de la localidad de Ituzaingó, que compite en categorías de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC). Inició su trayectoria en los circuitos en 2019 dentro del TC Pista Mouras y, tras un recorrido por diferentes divisionales que incluyó las TC Pista Pick Up, actualmente se desempeña sobre un Chevrolet en el TC Pista.

Hasta hace apenas unos días, el joven mantenía un perfil completamente alejado de los flashes y las polémicas de la farándula, mostrando en sus redes sociales una vida enfocada en el deporte, los viajes y los amigos.

Su nombre saltó imprevistamente a la primera plana del espectáculo luego de que la panelista Yanina Latorre lo señalara públicamente como el tercero en discordia en la pareja de la China Suárez y Mauro Icardi. La periodista expuso en sus redes sociales una fotografía del corredor junto a una advertencia directa para el futbolista del Galatasaray, asegurando que disponía de chats comprometedores y pruebas contundentes que dejarían en evidencia una presunta infidelidad por parte de la actriz.

Lejos de llamarse a silencio o desmentir las versiones, Deambrosi rompió el silencio a través de posteos y terminó de confirmar que algo había pasado. Si bien aclaró que se trató de un vínculo informal y no de un noviazgo, el piloto reconoció el encuentro y disparó contra los medios por la especulación con las fechas, manifestando su fuerte deseo de preservar su rutina habitual en las pistas y no quedar pegado a los escándalos del ambiente mediático.