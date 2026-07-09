9 de julio de 2026 Inicio
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La AFA respaldó a García Cuerva y advirtió "sobre los peligros de la intolerancia, la descalificación"

La entidad que preside Claudio Tapia retomó conceptos del arzobispo Jorge García Cuerva sobre la unidad, cuestionó el individualismo que propone el modelo libertario y reivindicó el trabajo que llevó a la Selección argentina a conquistar sus últimos títulos.

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La AFA

La AFA, a cargo de Chiqui Tapia, publicó un mensaje conmemorativo y celebró un nuevo aniversario de la independencia argentina. 

Instagram: /chiquitapia

En medio del enfrentamiento que mantiene con el Gobierno nacional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado por el Día de la Independencia en el que destacó la importancia de la unidad, criticó el individualismo que pregona la gestión de Javier Milei, recuperó definiciones del arzobispo Jorge García Cuerva y volvió a respaldar el proyecto deportivo encabezado por Claudio Tapia.

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El documento fue compartido en la cuenta oficial de X de la AFA junto a un saludo por el 9 de Julio. En el inicio del comunicado, la entidad expresó: "Cada 9 de Julio nos invita a mirar hacia nuestra historia para recordar que la independencia no fue la obra de un solo hombre, sino el resultado del compromiso, la convicción y la unión de un pueblo que decidió caminar en una misma dirección. Hoy, casi dos siglos después, ese mensaje conserva una vigencia absoluta".

Luego, la AFA reprodujo parte del mensaje que García Cuerva pronunció durante el Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana. Allí marcó claras diferencias con la propuesta ideológica que encabeza Javier Milei y recordó que el arzobispo "convocó a los argentinos a reconstruir la Patria desde la unidad, dejando atrás 'el individualismo, la competencia feroz por el protagonismo, el internismo y la mezquindad', y llamó a no caer en la indiferencia frente al dolor de quienes más sufren".

El comunicado agregó que García Cuerva "también alertó sobre los peligros de la intolerancia, la descalificación, la discriminación y de quienes buscan dividirnos para arrebatarnos la esperanza de salir adelante juntos". A partir de esa definición, la entidad sostuvo que ese mensaje "encuentra un espejo perfecto en el deporte que más nos representa".

La AFA reivindicó el modelo de la Selección encabezado por Tapia y Scaloni

Tras citar al arzobispo, la entidad vinculó esos conceptos con el presente del seleccionado argentino y relacionó los logros con el trabajo colectivo. "La Selección Argentina demuestra, dentro y fuera de la cancha, que los grandes objetivos solo se alcanzan cuando el equipo está por encima de cualquier individualidad. Detrás de cada triunfo hay solidaridad, compromiso, confianza y un grupo que entiende que el éxito colectivo siempre vale más que cualquier logro personal".

Además, remarcó que ese proceso comenzó hace siete años y tiene sustento hasta hoy. "No es casualidad. Ese camino comenzó a consolidarse en 2018, cuando el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, tomó la decisión de apostar por un proyecto integral, basado en la planificación, la estabilidad y la confianza en un cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni".

Claudio

Claudio "Chiqui" Tapia, Lionel Messi y Lionel Scaloni.

Sobre el cierre, la AFA recordó una frase de Lionel Messi citada por García Cuerva durante el Tedeum: "Los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos". Finalmente, concluyó: "En este 9 de Julio, la Asociación del Fútbol Argentino renueva su compromiso con esos principios que identifican a nuestra historia: el trabajo, la solidaridad, el respeto y la construcción colectiva. Porque la Independencia también se honra todos los días, entendiendo que el camino siempre será más fuerte cuando se recorre juntos".

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