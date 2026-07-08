La influencer le dedicó un sentido mensaje al padre de sus hijas y el gesto no pasó desapercibido. La publicación causó furor en las redes sociales.

Daniela Celis publicó un tierno video que los fans de Gran Hermano percibieron como un acercamiento con Thiago Medina. La historia de amor nació en los rincones de la casa más famosa del país y, tras el nacimiento de sus hijas, Laia y Aimé, ambos intentaron mantener una buena relación por el bienestar de las pequeñas. Sin embargo, la tregua duró poco: volvieron a distanciarse y a intercambiar duros mensajes de manera pública. ¿Habrá ahora una segunda oportunidad?

Luego de una difícil separación, idas, vueltas y fuertes indirectas en las redes sociales, parece que la pareja estaría intentando recomponer la relación. Al menos eso creen los usuarios, quienes detectaron una serie de indicios que interpretan como un posible acercamiento.

El video que Daniela publicó en su historia de Instagram esta protagonizado por las gemelas y reveló un momento lleno de ternura. En las imágenes que compartió, se puede ver a las dos niñas abrazadas, con miradas cómplices y hablando entre ellas. Allí la influencer escribió: "Pongan sonido, por favor", y luego le dedicó a Thiago Medina unas sentidas palabras: "Estamos haciendo las cosas bien".

Estas palabras de la ex Gran Hermano demuestran que, a pesar de las diferencias, la pareja mantiene una buena relación a la hora de cuidar a las pequeñas e inculcarles el amor entre hermanas.

En el programa Patria y Familia, Pestañela sorprendió al contar qué es lo que más le cuesta a la hora de comunicarse con sus allegados. Según ella, se considera muy mala amiga, ya que no responde los mensajes que recibe.

"Soy muy mala amiga yo. Realmente cuando a mí me mandan WhatsApp así de la nada, no los contesto porque estoy o en vivo o con las nenas. Y cuando es de noche, duermo porque quiero dormir y necesito dormir al día siguiente y estar de vuelta", confesó.

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming de Telefe. Redes sociales

En este sentido, la modelo sostuvo que "literalmente" no contesta "ningún mensaje", y aclaró: "No tengo tiempo. Yo digo que tengo las mejores amigas del mundo, porque desde que salí de Gran Hermano y soy mamá, me entienden la situación. Pero yo lo tuve que blanquear".

A pesar de esto, aseguró que ama a sus amigas. "No las quiero perder, pero no tengo tiempo ni para mí. A veces no me puedo ni bañar tranquila. Y si yo las quiero escuchar y quiero estar, les digo que nos juntemos una vez al mes, que me manden sus mensajes que las voy a estar leyendo", profundizó.

Según detalló en la mesa, ella solo "responde cortante", pero después "habla de todo fluido". "Es como que todo el tiempo estoy buscando el momento de hacer el 100 en cada lado y no solo dar el 50".

Asimismo, la ex Gran Hermano aseguró que ser mamá de dos mellizas también le ocupa la mayoría el tiempo, y que le quiere dedicar el 100% a sus hijas. "Hoy en día las nenas se dan cuenta de mis tiempos. Y se me ponen a llorar las dos diciendo 'mamá, no te vayas'. Intento de pasarla con ellas todo el tiempo. Estar sentada, jugando, abrazándolas, haciéndoles upa. Para que me sientan y no tengan mi ausencia", se sinceró.

Si bien la modelo lo contó entre risas y rodeada de su equipo de trabajo, en las redes no se la dejaron pasar y la destrozaron. "Se le subió el humo"; "¿Hasta cuándo le van a seguir dando cámara a esta?"; "Tres empanadas"; "¿Quién se cree que es?"; "Piojo resucitado", fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios.