Shakira publicó un sentido mensaje en redes en apoyo de la Selección colombiana, que fue eliminada en octavos de final ante Suiza en el Mundial 2026. El encuentro terminó 0-0 en el tiempo reglametario y se definió por penales, con resultado 4-3 a favor de los europeos.
La cantante habló del orgullo que siente por el equipo de su país con un extenso posteo en Instagram: "Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos".
La intérprete del himno oficial Dai Dai agregó: "Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección".
La barranquillera se sumó a los millones de colombianos que se vieron frustrados con el último partido de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá, que tuvo lugar en el estadio de Vancouver este martes 7 de julio.
"Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos", cerró la artista.
Suiza derrotó a Colombia y pasó a cuartos de final del Mundial 2026
Suiza eliminó a Colombia del Mundial 2026 tras imponerse 4-3 en una dramática tanda de penales. El partido, válido por los octavos de final y disputado en el Estadio BC Place de Vancouver, había terminado 0-0 después de los 90 minutos reglamentarios y los 30 de la prórroga. El delantero Luis Díaz no pudo rendir al 100% porque llegó muy "cansado" y "agotado" a esta Copa del Mundo debido a la exigente temporada en el Bayern Múnich, según los comentaristas deportivos.