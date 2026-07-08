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8 de julio de 2026 Inicio

El mensaje de Shakira para la Selección de Colombia tras la eliminación del Mundial 2026: "Dios no se mete en el fútbol"

La cantante destacó su orgullo por el equipo colombiano, que quedó afuera del Mundial 2026 ante Suiza en los octavos de final. "Quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores", sostuvo.

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Shakira defendió al seleccionado colombiano tras la derrota ante Suiza.

Shakira defendió al seleccionado colombiano tras la derrota ante Suiza.

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Shakira publicó un sentido mensaje en redes en apoyo de la Selección colombiana, que fue eliminada en octavos de final ante Suiza en el Mundial 2026. El encuentro terminó 0-0 en el tiempo reglametario y se definió por penales, con resultado 4-3 a favor de los europeos.

Yara, hija de Hossan Hassan, compartió un polémico meme.
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La cantante habló del orgullo que siente por el equipo de su país con un extenso posteo en Instagram: "Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos".

La intérprete del himno oficial Dai Dai agregó: "Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección".

La barranquillera se sumó a los millones de colombianos que se vieron frustrados con el último partido de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá, que tuvo lugar en el estadio de Vancouver este martes 7 de julio.

"Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos", cerró la artista.

Suiza derrotó a Colombia y pasó a cuartos de final del Mundial 2026

Suiza eliminó a Colombia del Mundial 2026 tras imponerse 4-3 en una dramática tanda de penales. El partido, válido por los octavos de final y disputado en el Estadio BC Place de Vancouver, había terminado 0-0 después de los 90 minutos reglamentarios y los 30 de la prórroga. El delantero Luis Díaz no pudo rendir al 100% porque llegó muy "cansado" y "agotado" a esta Copa del Mundo debido a la exigente temporada en el Bayern Múnich, según los comentaristas deportivos.

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