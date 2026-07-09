9 de julio de 2026 Inicio
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Victoria Villarruel pidió "generar trabajo" y "no dejar que las industrias mueran en nuestro país"

Tras participar de la vigilia por el 9 de julio, la vicepresidenta destacó a Tucumán como la "capital simbólica" del país, definió como "un discurso político" las palabras del jefe de Estado y evitó responder sobre una eventual candidatura presidencial suya en 2027.

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Victoria Villarruel estuvo presente en la vigilia del 9 de julio en Tucumán. 

Victoria Villarruel estuvo presente en la vigilia del 9 de julio en Tucumán. 

La vicepresidenta se refirió a la dificil realidad económica del país, pidió "generar trabajo" y "no dejar que las industrias mueran en nuestro país". Así lo expresó tras participar de la vigilia por el 9 de julio en Tucuman, donde habló con la prensa cuestionar indirectamente la política del Gobierno, definió como "un discurso político" las palabras del jefe de Estado y evitó responder de manera contundente sobre una eventual candidatura presidencial suya en 2027.

Vctoria Villarruel, en la vereda de enfrente.
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Villarruel volvió a estar presente en un acto oficial del Gobierno, el último había sido en Rosario por el Día de la Bandera, aunque asistió por invitación del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Luego de que jefe de Estado deje la provincia junto a toda la comitiva oficial, la titular del Senado se quedó para responder preguntas de los periodistas acreditados.

Ante la consulta sobre un análisis de si sirvió o no el Pacto de Mayo, firmado en 2024 por Milei y decenas de mandatarios provinciales, la titular del Senado explicó que "el Presidente hace su interpretación de los dos años y medio del Gobierno. Yo lo respeto, pero a me parece que este es un día para festejar los 210 años de nuestra independencia".

"Es un país que tiene muchas cosas, todavía, por las cuales trabajar. Hay muchas carencias que los argentinos padecen desde hace muchos años, no solamente desde ahora y creo que eso es en lo que tenemos que hacer hincapié. Hay que generar trabajo, no dejar que las industria mueran en nuestro país, hay que darle a cada sector productivo la importancia que tiene", agregó Villarruel, en unas palabras donde dejó entrever críticas a las políticas de la administración nacional.

Luego de explicar que mantuvo un saludo formal con el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre quien destacó que "ya nos conocíamos como diputados", Villarruel fue consultada sobre su futuro político, de cara a 2027 y en medio de una ruptura total con el Javier Milei.

"Eso es una pregunta muy dificil. No voy a sacar la bola mágica y decir algo. Simplemente servir a la Argentina, donde sea que me encuentre. Hoy por hoy no lo pienso. Simplemente pienso en cumplir con mi deber en un momento histórico importante", señaló en un primer momento.

Para luego, ante la pregunta directa de si le gustaría ser la futura presidenta de los argentinos, Villarruel volvió a evadir la respuesta y aclarar: "Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, honestidad y con profundo patriotismo. Con eso ya estoy hecha".

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