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María Becerra habló sobre la rivalidad en la música y apuntó a Emilia Mernes: "Hay mucha envidia"

La cantante habló sobre su carrera en una extensa entrevista y sorprendió al referirse a la relación que mantiene con Tini Stoessel y Emilia Mernes. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron repercusión.

María Becerra se refirió a su rivalidad con Emilia Mernes.

María Becerra se refirió a su rivalidad con Emilia Mernes.

María Becerra brindó una extensa entrevista para un medio español en la que habló a corazón abierto sobre las rivalidades que existen dentro de la industria musical. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus duras palabras hacia Emilia Mernes.

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La cantante, en diálogo con Los 40 Principales España, primero se sinceró al hablar sobre Tini Stoessel. "Es una relación en la que siento que la quiero cuidar mucho. Yo la conozco y sé lo sensible que es, y a veces me molesta mucho que el mundo sea tan cruel con ella, que digan cosas que no son así", expresó.

Luego, sin mencionar nombres, se refirió a la relación que la cantante mantiene con el futbolista Rodrigo De Paul. "Ella es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una piba hecha y derecha y se maneja con moral en su vida. Yo sé que ella no hace las cosas mal. La he pasado muy mal cuando se decían cosas muy fuertes sobre ella", declaró.

A pesar de sus personalidades tan diferentes, la Nena de Argentina habló con calidez sobre la buena amistad que construyó junto a la Triple T: "Esa es la relación que tengo: la quiero cuidar y proteger porque siento que el mundo es muy malo y que ella es muy buena. No quiero decir que sea frágil, pero es muy sensible. Siento que la debo proteger".

Además, la artista se refirió a la competencia que existe entre los artistas del género urbano y fue tajante. "Es un ambiente donde se juega mucho el ego, hay mucha envidia, hasta el 'se puso este vestido y yo me lo puse primero'. Imaginate qué pelotudez atómica. Pero bueno, así es. Y el público también quiere avivar la llama. El nivel al que llegamos es de demencia", afirmó.

María Becerra y su rivalidad con Emilia Mernes

A lo largo de la entrevista, María Becerra habló de todo: desde los momentos más felices de su carrera hasta las internas y la envidia que existen entre los artistas. En ese contexto, mientras reflexionaba sobre el "ego" que atraviesa la industria musical, se refirió a la rivalidad que mantiene desde hace tiempo con Emilia Mernes. "Toda la gente que a mí no me cae bien lo sabe y lo he hablado con ellos, con ellas, y no tengo ningún drama. Es la situación que es y yo con vos no compro", comenzó diciendo.

Y continuó: "Hay una realidad: ciertas personas estamos divididas, y tenemos formas muy diferentes de pensar y de encarar la vida. Yo hay cosas que no pongo en duda, formas de actuar que no cambio ni pongo en juego", concluyó la cantante.

Emilia Mernes en la previa del show que realizó Telemundo a dos días del Mundial 2026.

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