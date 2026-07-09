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Comienzan los cuartos de final y el Mundial 2026 ingresa en su fase decisiva

Francia y Marruecos serán los encargados de abrir la llave entre los ocho mejores del Mundial, mientras que la Selección argentina continúa preparando su partido ante Suiza del sábado, en busca de un lugar en las semifinales.

- 9 de julio 2026 - 10:49
Comienzan los cuartos de final en el Mundial 2026.

Comienzan los cuartos de final en el Mundial 2026.

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El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva con el partido entre Francia y Marruecos, quien disputarán el primer pase a semifinales. Mientras que, la expectativa argentina seguirá el sábado cuando la Selección enfrente a Suiza el sábado a las 22. Lionel Scaloni intenta definir el equipo titular tras el trabajoso duelo anterior.

En primer lugar, Francia y Marruecos serán los encargados de abrir los cuartos. El seleccionado europeo intentará confirmar su candidatura al título después de superar con autoridad las primeras instancias del torneo, mientras que el conjunto africano buscará seguir firme, como ocurrió en Qatar 2022. El ganador esperará en semifinales por el vencedor del cruce entre España y Bélgica.

El viernes también jugarán España contra Bélgica a las 16 horario local y el sábado iniciará la acción con dos partidos. En primer lugar, Noruega contra Inglaterra a las 16 y el segundo duelo del día será con Argentina y Suiza a las 22.

El equipo de Lionel Scaloni llega tras eliminar a Egipto por 3-2, mientras que el conjunto suizo avanzó luego de imponerse a Colombia en la definición por penales tras igualar sin goles. Si consigue la clasificación, la Albiceleste se medirá en la próxima instancia con el ganador del cruce entre Noruega e Inglaterra.

Ese cruce, independientemente de quien gane, se jugará el miércoles a las 16. Mientras que el otro cruce de semifinales será a la misma hora, pero el martes. La final del mundo se jugará el domingo 19 a las 16.

La emotiva frase de Leandro Paredes sobre Lionel Messi: "Jugamos para que su último partido nunca llegue"

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo, con Lionel Messi quebrado en llanto tras el triunfo por 3-2 sobre Egipto. "Nosotros jugamos para que el último partido de Leo nunca llegue", resumió Leandro Paredes para describir la admiración del plantel hacia el rosarino.

El mediocampista de Boca dejó en claro cuál es el deseo de todos los jugadores respecto al capitán argentino y destacó la importancia que tiene dentro y fuera de la cancha. Las sentidas declaraciones se dieron en un contexto cargado de emoción por la remontada conseguida en los minutos finales.

La lapidaria crítica de Romario sobre Carlo Ancelotti tras la eliminación de Brasil

El campeón del mundo en Estados Unidos 1994 apuntó contra el director técnico italiano por la actuación del equipo en el Mundial 2026. “No puede seguir”, opinó.

“Al terminar el partido, habría ido al vestuario como presidente y les habría dicho: ‘Genial, muchas gracias, adiós’, y que se jodan. Llévenlo a los tribunales, a ver qué pasa. No hay forma de que Ancelotti siga siendo el entrenador de la selección brasileña después de este fiasco, de la vergüenza que causó. Ya te lo dije en los tres programas anteriores”, agregó.

Mundial 2026: a qué hora juegan Francia vs. Marruecos

El equipo europeo, que fue subcampeón en Qatar 2022 ya que perdió la final con Argentina, busca su tercer Mundial. Por su lado, los africanos intentan quedarse con su primera estrella. Por lo pronto, el ganador del partido enfrentará al vencedor del cruce entre España y Bélgica, que jugarán el viernes a las 16 en el SoFi Stadium en un partido que promete ser uno de los más dinámicos en lo que va del torneo.

  • Hora: 17
  • Estadio: Boston Stadium.
  • TV: DSports.

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