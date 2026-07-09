Comienzan los cuartos de final y el Mundial 2026 ingresa en su fase decisiva

La emotiva frase de Leandro Paredes sobre Lionel Messi: "Jugamos para que su último partido nunca llegue"





La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo, con Lionel Messi quebrado en llanto tras el triunfo por 3-2 sobre Egipto. "Nosotros jugamos para que el último partido de Leo nunca llegue", resumió Leandro Paredes para describir la admiración del plantel hacia el rosarino.

El mediocampista de Boca dejó en claro cuál es el deseo de todos los jugadores respecto al capitán argentino y destacó la importancia que tiene dentro y fuera de la cancha. Las sentidas declaraciones se dieron en un contexto cargado de emoción por la remontada conseguida en los minutos finales.