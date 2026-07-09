Mauro Icardi y la China Suárez ya tienen destino: el viaje que desató la furia de Wanda Nara

El delantero argentino sorprendió a su novia con un inesperado viaje, según el panelista de La Mañana con Moria, la empresaria esta furiosa. ¿Qué destino eligió?

En medio del conflicto que Mauro Icardi mantiene con su ex, decidió que era un buen momento para viajar y tomarse unos días en las playas americanas junto a su novia Eugenia “China” Suárez.

Revelaron cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi en medio de la falta de definiciones en su carrera en el fútbol

Fue la periodista N aiara Vecchio quien reveló que Icardi invitó a la actriz a acompañarlo para continuar con su luna de miel. Lo escribió en su cuenta de x, “Mauro Icardi y La China Suárez de vacaciones a Miami. Si bien aún no impactó la transferencia por 20 meses de cuota alimentaria de sus hijas con Wanda Nara, Icardi puede salir del país e invitó a Eugenia y amigos mientras define su futuro como jugador libre”, informó.

Según la información que maneja la periodista: el vuelo sale este jueves por la noche, junto a unos amigos de La China con destino a Miami. El itinerario de la pareja contempla, en principio, una estadía de una semana. Por el momento, no está confirmado si asistirán al partido que la selección argentina disputará ante Suiza el próximo sábado.

Si bien todavía no se sabe cuál es la postura de Wanda al respecto, ya que le pidió al juez que Mauro Icardi no salga del país hasta recibir el dinero en su cuenta, quien sí se refirió al tema fue Gustavo Méndez . A través de su cuenta de X, el periodista informó sobre el viaje del futbolista junto a la actriz y luego aseguró que la empresaria no estaría nada conforme con la situación, "Wanda está que trina", expresó. Wanda por su parte, también tiene un viaje programado con sus cinco hijos a Milán.

El futuro deportivo de Mauro Icardi continúa envuelto en incertidumbre, pero en las últimas horas surgió una novedad que modificó el foco de la conversación. En su programa, Yanina Latorre reveló que el delantero presentó ante la Justicia un contrato laboral en Turquía que le permitió acreditar una actividad profesional para regresar a ese país, luego de regularizar la situación vinculada a la deuda alimentaria que mantenía.

Según la conductora, el documento fue incorporado al expediente judicial y constituye, por ahora, el único vínculo laboral formal del futbolista mientras permanece sin resolver su continuidad en el fútbol. Además, leyó fragmentos del contrato y aseguró que Icardi fue contratado como embajador de marca de Cosmedica Clinic, una clínica turca especializada en tratamientos de alopecia e implantes capilares, un negocio con fuerte crecimiento en Turquía y que suele asociarse con celebridades para promocionar sus servicios.

En medio de la guerra con el futbolista, la periodista de espectáculos aprovechó para ironizar en Sálvese quien pueda (SQP) sobre el cambio de rumbo profesional del delantero y sostuvo que el acuerdo no está relacionado con ninguna institución deportiva.

Según el documento exhibido al aire, el contrato comenzó el 1 de julio y se extenderá hasta fines de septiembre de 2026. Entre las obligaciones de Icardi figuran asistir periódicamente a la clínica, participar en campañas publicitarias, grabar contenidos promocionales y publicar historias en sus redes sociales para difundir la marca.

Además, el acuerdo incluye una cláusula que exige al embajador mantener una conducta profesional y evitar cualquier comportamiento que pueda perjudicar la imagen de la empresa, un punto sobre el que Latorre también lanzó fuertes críticas.

La conductora también reveló el aspecto económico del convenio. De acuerdo con la documentación que mostró, Icardi cobrará 100 mil euros por los tres meses de contrato, es decir, alrededor de 33 mil euros mensuales.

En paralelo, afirmó que el delantero continúa evaluando alternativas para retomar su carrera y deslizó que Arabia Saudita podría aparecer como destino a partir de septiembre, aunque con una oferta considerablemente inferior a los contratos millonarios que percibía en temporadas anteriores.