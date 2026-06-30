Cómo está la tabla de goleadores del Mundial 2026 Con el Mundial 2026 en etapa de 16avos de final, la tabla de goleadores se convirtió en uno de los principales focos del certamen. Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el liderazgo, mientras Erling Haaland sigue al acecho en una pelea que permanece totalmente abierta. Por Agregar C5N en









Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el primer puesto del ranking en la disputa por la Bota de Oro. Redes sociales

El Mundial 2026 ingresó en su fase de eliminación directa en los 16avos de final y la pelea por la Bota de Oro se volvió uno de los grandes atractivos del torneo. La tabla de goleadores cambia partido a partido y mantiene a los principales candidatos en una competencia ajustada que promete definirse en instancias finales.

Este martes, Kylian Mbappé volvió a ser determinante con dos goles ante Suecia que le permitieron alcanzar a Lionel Messi en lo más alto, con 6 tantos cada uno. El capitán argentino se sostiene en la cima gracias a su regularidad desde la fase de grupos, donde convirtió en todos los partidos disputados.

Lionel Messi convirtió el tercero ante Jordania y llegó a 6 tantos en el ranking del Mundial 2026. Redes sociales Detrás, Erling Haaland aparece con cinco goles y se mantiene como el principal perseguidor en la lucha por el premio. Más atrás se ubican Vinícius Júnior, Ousmane Dembélé, Jonathan David, Julio Enciso y Kai Havertz, en una tabla que sigue abierta de cara a los cruces decisivos.

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 Messi y Mbappé lideran la clasificación, en una pelea cabeza a cabeza por la Bota de Oro que se mantiene abierta en plena fase de eliminación directa del Mundial 2026. Detrás, Erling Haaland se sostiene como el principal perseguidor.

6 goles: Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia)

Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia) 5 goles: Erling Haaland (Noruega)

Erling Haaland (Noruega) 4 goles: Vinícius Júnior (Brasil) y Ousmane Dembélé (Francia)

Vinícius Júnior (Brasil) y Ousmane Dembélé (Francia) 3 goles: Jonathan David (Canadá), Julio Enciso (Paraguay), Kai Havertz (Alemania)

Jonathan David (Canadá), Julio Enciso (Paraguay), Kai Havertz (Alemania) 2 goles: Ronald Araújo (Uruguay), Yasin Ayari (Suecia), Folarin Balogun (Estados Unidos) Cómo se define la Bota de Oro del Mundial 2026 La Bota de Oro del Mundial 2026 se entregará al futbolista que termine el torneo como máximo goleador. En caso de igualdad en cantidad de goles entre dos o más jugadores, el primer criterio de desempate será la cantidad de asistencias realizadas durante toda la competencia.