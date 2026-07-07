Maxi López chicaneó a Mauro Icardi en un reto viral de fútbol y Wanda Nara le dejó un divertido comentario

El exfutbolista participó de una dinámica de redes sociales junto a un creador de contenido futbolístico y dejó claro qué piensa de su excompañero como deportista. La reacción de la conductora de MasterChef Celebrity en comentarios.

El desafío era "hablá cuando escuches un jugador mejor que vos" y Maxi López eligió el video con el creador de contenido Ezzequiel para dejar en claro que no cree que exista un colega que lo supere en el ámbito futbolístico. Incluido el exesposo de la madre de sus hijos, Mauro Icardi.

El ahora actor no emitió un sonido, pero al escuchar a el nombre del padre de Francesca e Isabella hizo un gesto como si la pregunta fuera desatinada. En comentarios, Wanda Nara y su madre se hicieron un festín.

"Nah, nah, nah. Maxi se zarpa, no entendió la consigna", sostuvo la actriz con un emoji de cara sorprendida, y su comentario se volvió el más likeado en la publicación. Mientras que Nora Colosimo, su madre, también dejó su opinión en defensa de su exyerno: "Sí, entendió porque hace distintas caras. Para mí, él siente que no hay mejor jugador que él y por eso no habla".

Como confirmó Icardi por Instagram, a raíz de un fallo judicial , la empresaria debe "abstenerse de mencionar, publicar, exhibir, difundir o divulgar cualquier mensaje, conversación, video, audio o material relacionado con la carrera futbolística del Sr. Icardi, los clubes en los que haya jugado o pudiera jugar, su contrato con el Galatasaray, sus vivencias en Turquía y/o cualquier cuestión que pudiera afectar su imagen profesional". De no cumplir, Wanda deberá abonar una multa de $10 millones.

El pedido que le hicieron sus hijas a Wanda Nara en medio del conflicto con Mauro Icardi

En medio de la disputa legal y el revuelo mediático que mantiene con Mauro Icardi por sus dos hijas, Wanda Nara volvió a mostrarse públicamente junto a las nenas y sus hermanos varones. La sorpresiva postal familiar despertó una ola de interrogantes en el mundo del espectáculo, abriendo paso a diversas hipótesis sobre el estado actual del conflicto civil entre los mediáticos.

Fue la panelista Cora Debarbieri quien se encargó de revelar los pormenores de la situación en Infama, luego de ponerse en contacto directo con Ana Rosenfeld, la defensora legal de la conductora. Al indagar sobre la imagen que llegó a las redes sociales, la periodista aclaró el panorama: "Hablé con Ana porque había visto una fotografía donde está Wanda con sus hijas y también sus hijos. Entonces le consulté si ya volvieron las hijas con Wanda y me pone: 'No, solo fueron de paseo con los varones'", precisó.

Sin embargo, el dato de la jornada radicó en el motor que impulsó dicha salida. Según el relato de la integrante del ciclo de espectáculos, el reencuentro se concretó por la pura voluntad y el expreso deseo de las menores, quienes buscaron propiciar un espacio de contención en medio de la tormenta que atraviesan sus padres. "Las nenas supuestamente se levantaron hoy y dijeron: 'Queremos un paseo familiar'. Llamaron a los hermanos, hicieron ese paseo", destapó la comunicadora.

Para finalizar, Debarbieri arrojó luz sobre los pasos a seguir una vez concluido el recreo de los menores y cómo se diagramará la rutina de cara a los próximos días. "Le pregunté: '¿Vuelven después con Mauro?'. Y me pone: 'Hasta el día que Wanda viaja con todos los chicos al exterior'", concluyó la panelista citando las palabras de Rosenfeld, confirmando que las nenas regresarán temporalmente con el futbolista antes de emprender un viaje internacional junto a toda la familia.