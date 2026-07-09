9 de julio de 2026 Inicio
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Jorge García Cuerva condenó las "cuevas de la corrupción", elogió a la Selección y pidió "hacer realidad el mensaje de Messi"

El arzobispo porteño ofreció su homilía en el Tedeum por el Día de la Independencia en la tradicional misa en la Catedral Metropolitana, ante el presidente Javier Milei y funcionarios de su gabinete.

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“A veces, como sociedad, recorremos caminos peligrosos", advirtió el arzobispo porteño.

El arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, condenó las "cuevas de la corrupción" y pidió "ser honestos y transparentes" durante la homilía en el Tedeum por el Día de la Independencia en la tradicional misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, al que asiste el presidente Javier Milei junto a su gabinete. Sugirió además abandonar "el camino de la intolerancia, los enfrentamientos constantes y la crueldad", elogió el comportamiento de la Selección en el Mundial 2026 y llamó a "hacer realidad el mensaje de Messi" para lograr la unión de los argentinos.

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En un mensaje destinado a "la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, más allá de saber que, luego, puedan ser tomadas frases aisladas para querer alimentar la fragmentación”.

El religioso aludí a la parábola del Buen Samaritano para remarcar que “a veces, como sociedad argentina, también recorremos caminos peligrosos. No por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar o nos meten en laberintos sin salida. El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles, el sendero de la discriminación por cuestiones de raza, religión o domicilio”.

Esos caminos, explicó, son “los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante. Escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”.

“Y esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno. Es cuestión de ser o no ser honestos y transparentes; ser y parecer, ahora y siempre”, aclaró.

Continuando con la comparación bíblica, García Cuerva señaló que “los asaltantes también han recorrido los caminos de nuestra historia, robando sueños a los jóvenes, robando posibilidades de progreso a las familias trabajadoras, sustrayendo dignidad a los más frágiles; apropiándose de las esperanzas y los esfuerzos de un pueblo que, a pesar de todo, quiere vivir mejor y por eso está ajeno a las discusiones eternas y alejadas de la realidad que, en su nombre, tienen los dirigentes”.

"En este 9 de julio pidamos juntos a Dios que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren. Pidamos también a Dios nos independice del individualismo, de la competencia feroz por el protagonismo, del internismo y la mezquindad política, de querer llevarnos los aplausos cuando hacemos algo por los demás”, afirmó.

Luego, alertó: “Hermanos, la patria nos pide hoy un gran examen de conciencia colectivo. No miremos al costado buscando culpables eternos. Preguntémonos todos los argentinos y cada uno: ¿estoy actuando como los que pasan de largo o estoy dispuesto a ser la posada que reciba y sane a los heridos?”.

Sobre el final, el arzobispo porteño se refirió a la capacidad de unión y movilización que genera el Mundial de fútbol: “Estos días, movilizados por los colores de la Selección Nacional, se nos enciende el alma, nos unimos en un abrazo con todos, construimos un sueño colectivo y valoramos que el trabajo sea en equipo”

Pidió entonces seguir “con la camiseta puesta” y “hacer realidad el mensaje que Lionel Messi publicó alguna vez en sus redes sociales”, en el que el capitán de la Scaloneta llamaba a la unidad de los argentinos para “luchar juntos y unidos”.

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