Terremotos en Venezuela: encontraron al niño Lucas Gámez sin vida

La madre de Lucas Gámez, Blancalinda Martínez, confirmó a Adrián Salonia, periodista de C5N en Venezuela, que los rescatistas encontraron a su hijo de 9 años "sin vida entre los escombros". El niño había cumplido nueve años el último lunes y su familia nunca dejó de tener fe en encontrarlo con vida.
"El trabajo fue impresionante de todos los equipos internacionales, ahora estaban trabajando bomberos y rescatistas de Bahía Blanca. Le dieron la noticia al padre e hicieron reconocimiento del cuerpo. Hay una ambulancia para asistir a la madre", detalló Salonia desde el país caribeño en Argenzuela.
Lucas había nacido en Argentina, su papá es venezolano y hacia cuatro meses habían decidido volver a Caracas, por eso el caso tomó relevancia entre argentinos y venezolanos por igual. El niño estaba con su tío en el momento en que los dos terremotos que sacudieron Venezuela.
La búsqueda se extendió por 14 días y tanto el padre como la madre no habían perdido la esperanza y seguían encomendándose a Dios.
"Señor Jesús, hoy no te pedimos un regalo... te pedimos un milagro. Regalale a Lucas la oportunidad de volver a abrazar a su mamá, de escuchar nuevamente su nombre, de abrir sus ojos y celebrar la vida junto a quienes lo aman con todo el corazón", había pedido Blancalinda en Instagram el día del cumpleaños de Lucas.