Terremotos en Venezuela: encontraron al niño Lucas Gámez sin vida El niño de 9 años apareció sin vida tras una búsqueda de 14 días, durante los cuales su familia no dejó de tener esperanzas de encontrarlo con vida. La noticia la confirmó su madre Blancalinda Martínez a C5N. Por Agregar C5N en









Lucas Gámez cumplió 9 años durante la búsqueda.

La madre de Lucas Gámez, Blancalinda Martínez, confirmó a Adrián Salonia, periodista de C5N en Venezuela, que los rescatistas encontraron a su hijo de 9 años "sin vida entre los escombros". El niño había cumplido nueve años el último lunes y su familia nunca dejó de tener fe en encontrarlo con vida.

"El trabajo fue impresionante de todos los equipos internacionales, ahora estaban trabajando bomberos y rescatistas de Bahía Blanca. Le dieron la noticia al padre e hicieron reconocimiento del cuerpo. Hay una ambulancia para asistir a la madre", detalló Salonia desde el país caribeño en Argenzuela.

Lucas había nacido en Argentina, su papá es venezolano y hacia cuatro meses habían decidido volver a Caracas, por eso el caso tomó relevancia entre argentinos y venezolanos por igual. El niño estaba con su tío en el momento en que los dos terremotos que sacudieron Venezuela.

La búsqueda se extendió por 14 días y tanto el padre como la madre no habían perdido la esperanza y seguían encomendándose a Dios.

"Señor Jesús, hoy no te pedimos un regalo... te pedimos un milagro. Regalale a Lucas la oportunidad de volver a abrazar a su mamá, de escuchar nuevamente su nombre, de abrir sus ojos y celebrar la vida junto a quienes lo aman con todo el corazón", había pedido Blancalinda en Instagram el día del cumpleaños de Lucas.

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