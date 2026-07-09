María Becerra despidió a Sol Varacalli, la fan a la que ayudó con su tratamiento contra el cáncer

La cantante expresó su tristeza por la muerte de la joven de 28 años que padecía un melanoma ocular. Tiempo atrás, la artista colaboró para que pudiera afrontar los gastos médicos y estuvo presente durante distintos momentos de su lucha.

La muerte de Sol Varacalli generó una profunda conmoción entre quienes siguieron su historia en redes sociales. La joven de 28 años falleció luego de luchar durante meses contra un melanoma ocular que había avanzado hasta comprometer el hígado, y recibió el acompañamiento y el apoyo económico de María Becerra.

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La cantante compartió un emotivo mensaje en sus historias de Instagram junto a varias fotos con Sol, algunas de ellas durante momentos compartidos entre ambas e incluso en una internación, cuando la artista se acercó hasta el hospital para acompañarla.

"Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar", escribió María Becerra al despedir a la joven fanática con quien había construido un vínculo durante los últimos meses.

En el mismo mensaje, la cantante destacó la fortaleza de Sol durante su lucha contra la enfermedad y recordó la actitud que mantuvo mientras atravesaba el tratamiento. "Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina. Jamás bajaste los brazos. Vivirás por siempre en mi corazón, Solcito", expresó.

"Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo y te voy a extrañar mucho", concluyó María Becerra en su despedida a la joven, que había logrado visibilizar su historia a través de las redes sociales.

Sol Varacalli era oriunda de Ramos Mejía y había iniciado junto a su familia una campaña solidaria para reunir fondos destinados a su tratamiento médico. Su caso llegó hasta María Becerra, quien decidió colaborar económicamente y mantenerse cerca durante el difícil proceso.

El conmovedor gesto de María Becerra con Sol Varacalli: la visitó en su casa y cantaron juntas

Meses atrás, María Becerra había sorprendido a Sol Varacalli con una visita inesperada en su casa luego de conocer su historia. La cantante se había contactado con la joven para ayudarla a afrontar los costos del tratamiento y decidió acompañarla personalmente.

El encuentro estuvo marcado por la emoción: ambas compartieron abrazos, fotos y hasta cantaron juntas Tatú, una de las canciones de la artista. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la cantante.

Sol había expresado su agradecimiento por el gesto de María y su equipo tras aquel encuentro. "Vino a conocerme a mi casa de sorpresa, todavía no caigo. Sos increíble María, fue un momento único, voy a agradecerte toda mi vida lo que hiciste por mí y por mi familia", había escrito en sus redes sociales.

La joven también había contado que el acompañamiento de la artista significó un impulso durante su tratamiento. La relación entre ambas se mantuvo con el paso de los meses y María volvió a estar presente cuando Sol atravesó una internación.