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Andrea del Boca tuvo un ataque de llanto en Gran Hermano: el motivo

Durante una dinámica que propuso el Big, la actriz recordó a su padre y lanzó terribles declaraciones bajo la atónita mirada de sus compañeros.

Andrea del Boca lloró en medio de un ataque nervioso.

Andrea del Boca lloró en medio de un ataque nervioso.

Andrea del Boca sufrió una crisis nerviosa durante una actividad que realizó junto a sus compañeros en la casa de Gran Hermano. La actriz lloró desconsoladamente y recordó a su papá, con quien trabajó en esos mismos estudios.

Se supo: Quién abandona la casa esta noche.
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Casi todos los días hay distintas dinámicas para pasar el tiempo en la casa. Esta vez, el Big les propuso un juego para descargar las tensiones: golpear almohadas y gritar. Todos tuvieron su momento para hacer catarsis, pero, cuando llegó el turno de la actriz, su reacción sorprendió a todos.

Del Boca gritó y lloró al recordar a su padre, y responsabilizó por su muerte a quienes hablaron mal de ella y la denunciaron en la causa de Mamá Corazón. En medio de una crisis de llanto que no pudo contener, exlamó: "Me da bronca que por injurias, calumnias y mie... que me tiraron, mi papá se fue y no lo pude retener acá".

Y continuó relatando, bajo la atónita mirada de sus compañeros: "Te extraño, papá, y te amo, te necesito, te llamo, te sueño. Nadie me va a devolver a mi padre, por esta mie... que me hicieron solo por trabajar, solo por ser buena profesional", manifestó Andrea del Boca. Mientras sus compañeros la escuchaban y otros lloraban al sentirse movilizados, la actriz concluyó entre lágrimas: "Perdón, papá, y te fuiste por unas mier... de personas".

Vale la pena recordar que, en ese mismo estudio donde hoy están los participantes de la Generación Dorada, la actriz compartió espacio con su papá hace algunos años.

Andrea del Boca abandona la casa este miércoles por la salud de su mamá

La noticia había sido anticipada por Santiago del Moro, quien a través de sus historias de Instagram informó la salida de un participante y explicó que se trató de una decisión que le comunicó el mismísimo Big Brother.

"Me comunica el Big que esta noche seguramente una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa. Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que, antes que un jugador, siempre hay una persona. Así es la vida, así es Gran Hermano", informó el conductor.

Luego de las especulaciones que se armaron alrededor de la noticia, Ángel de Brito confirmó en su programa de stream Ángel Responde que la participante que abandona la casa es Andrea del Boca. "Esta noche se despide Andrea del Boca. No sé si vuelve, pero tiene que ver con la salud de su mamá", expresó.

Esta es la segunda vez que la actriz abandona la competencia. La primera fue cuando se cayó en la cocina y el terrible golpe la obligó a apartarse por unos meses de la casa, pero regresó durante el repechaje.

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