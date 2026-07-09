Continúa la búsqueda de Jessica Benítez: un vecino la vio en Quilmes tras su desaparición en Belgrano La joven de 18 años está diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y tuvo un intento de suicidio. Se la vio por última vez el martes camino al Colegio Julio Argentino Roca, pero sus amistades revelaron que planeaba ir al Barrio Chino. Por Agregar C5N en









Jessica Anahí Benítez Barbudes fue vista por última vez el martes.

Jessica Anahí Benítez Barbudes, de 18 años, salió de su casa este martes hacia el Colegio Julio Argentino Roca en el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires y no regresó. Su madre, Fanny, recibió un llamado este jueves de un vecino de Quilmes que afirmó haberla visto en la localidad de Don Bosco.

Ante esta nueva pista del paradero de su hija, la mujer se acercó a la comisaría de Quilmes a realizar la denuncia correspondiente y advertir sobre la información recibida gracias a la difusión de su número de celular. Quienes puedan aportar datos sobre su hija pueden hacerlo llamando al 1131976151.

El cartel de búsqueda de Jessica Anahí Benítez Barbudes. En paralelo, el equipo de investgiación analiza el geolocalizador del celular de la joven, con el objetivo de conocer sus movimientos luego de haber sido vista por última vez. Tanto la mamá como las amistades cuestionaron duramente el protocolo de 72 horas que maneja la Policía antes de iniciar formalmente la búsqueda.

La madre y las amistades de la joven desaparecida están especialmente preocupados por su cuadro de salud mental: Jessica fue diagnosticaba con trastorno límite de personalidad y tuvo un intento de suicidio. De acuerdo a Fanny, iba a retomar su tratamiento psiquiátrico el 22 de este mes. De hecho, ya habían vivido un episodio en el que se fue con amigos sin avisar, pero en esa oportunidad había regresado.

“Un amigo del secundario dijo que anteayer tuvieron una conversación y que ella tenía pensamiento suicidas. Eso también me preocupa”, admitió a TN Michelle, la mejor amiga de la joven.