Gran Hermano organizó un retiro espiritual: meditación, lágrimas y miradas de reojo La casa de Telefe fue el centro de un experimento para alejar las malas vibras y mejorar la convivencia entre los jugadores. Agregar C5N en









La sesión terminó con los participanes relajados hasta las lágrimas. Redes sociales

La casa de Gran Hermano vivió momentos especiales: los jugadores participaron de distintas actividades de relajación y conexión para bajar las tensiones como parte de un retiro espiritual. El reality de Telefe vivió una experiencia "de urgencia" para armonizar la convivencia entre los hermanitos y terminar con varias semanas de peleas a horas de una nueva gala de eliminación.

La producción del reality obligó a los jugadores a prender sahumerios y alojarse en una habitación -el SUM- con una ambientación con cuencos tibetanos para lograr una verdadera introspección.

Con la voz del Big que los guiaba, los integrantes de la Generación Dorada se sentaron en el piso y tuvieron que dejar las estrategias por varias horas, alejarse de las "malas vibras" y desconectarse del juego.