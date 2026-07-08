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Revelaron cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi en medio de la falta de definiciones en su carrera en el fútbol

Mientras decide su futuro deportivo, filtraron cifras de un supuesto contrato del delantero en Turquía que le permitirá desempeñarse en un nuevo ámbito.

El goleador del Galatasaray apunta a nuevos horizontes.

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El futuro deportivo de Mauro Icardi continúa envuelto en incertidumbre, pero en las últimas horas surgió una novedad que modificó el foco de la conversación. En su programa, Yanina Latorre reveló que el delantero presentó ante la Justicia un contrato laboral en Turquía que le permitió acreditar una actividad profesional para regresar a ese país, luego de regularizar la situación vinculada a la deuda alimentaria que mantenía.

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Según la conductora, el documento fue incorporado al expediente judicial y constituye, por ahora, el único vínculo laboral formal del futbolista mientras permanece sin resolver su continuidad en el fútbol. Además, leyó fragmentos del contrato y aseguró que Icardi fue contratado como embajador de marca de Cosmedica Clinic, una clínica turca especializada en tratamientos de alopecia e implantes capilares, un negocio con fuerte crecimiento en Turquía y que suele asociarse con celebridades para promocionar sus servicios.

En medio de la guerra con el futbolista, la periodista de espectáculos aprovechó para ironizar en Sálvese quien pueda (SQP) sobre el cambio de rumbo profesional del delantero y sostuvo que el acuerdo no está relacionado con ninguna institución deportiva.

Según el documento exhibido al aire, el contrato comenzó el 1 de julio y se extenderá hasta fines de septiembre de 2026. Entre las obligaciones de Icardi figuran asistir periódicamente a la clínica, participar en campañas publicitarias, grabar contenidos promocionales y publicar historias en sus redes sociales para difundir la marca.

Yanina Latorre dio los números del nuevo contrato que habría firmado Mauro Icardi.

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Además, el acuerdo incluye una cláusula que exige al embajador mantener una conducta profesional y evitar cualquier comportamiento que pueda perjudicar la imagen de la empresa, un punto sobre el que Latorre también lanzó fuertes críticas.

La conductora también reveló el aspecto económico del convenio. De acuerdo con la documentación que mostró, Icardi cobrará 100 mil euros por los tres meses de contrato, es decir, alrededor de 33 mil euros mensuales.

En paralelo, afirmó que el delantero continúa evaluando alternativas para retomar su carrera y deslizó que Arabia Saudita podría aparecer como destino a partir de septiembre, aunque con una oferta considerablemente inferior a los contratos millonarios que percibía en temporadas anteriores.

Los palazos de Mauro Icardi a Yanina Latorre

La disputa pública entre Mauro Icardi y Yanina Latorre escaló todavía más este miércoles cuando el delantero volvió a utilizar sus redes sociales para responderle a la conductora con insinuaciones sobre la vida privada de su esposo, Diego Latorre.

En sus publicaciones, el futbolista reflotó antiguos rumores sobre una supuesta infidelidad de Diego Latorre con una vecina, una versión que circuló hace años y que incluso había sido mencionada por la propia Yanina en tono anecdótico durante una entrevista, cuando contó que llegó a sospechar de su marido luego de que desapareciera durante varios minutos mientras paseaba al perro dentro del barrio privado donde viven.

Icardi chicaneó con que “te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima” y sostuvo que “perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven”. Además, lanzó un enigmático al escribir: “La primera pista es: vecina”, y anticipó: “Mañana te sigo atendiendo”.

La historia de Mauro Icardi sobre las supuestas infidelidades de Diego Latorre.

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Icardi reflotó un video en donde el matrimonio habló de un episodio que vivieron en el barrio privado. En efecto, el delantero volvió a apuntar contra Yanina Latorre y reveló más datos, dio un indicio de quién sería la mujer en cuestión: “Segunda pista: Si saco de noche a pasear a los perros, ¿crees que alguna odontóloga me atenderá?”.

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