Una ex Gran Hermano salió al cruce de Ekaterina Ojeda en medio del conflicto con Mauro Icardi y la China Suárez

La interna que sacude la pareja de Mauro Icardi y la China Suárez tiene agregados todos los días. El escándalo mediático estalló luego de que la actriz descubriera un comprometedor intercambio de mensajes entre el futbolista y Ekaterina Ojeda , la joven señalada como la tercera en discordia, provocando una profunda crisis que derivó en que la ex de Benjamín Vicuña abandonara por unos días el hogar que comparten.

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La propia influencer de 22 años alimentó las versiones al revelar públicamente detalles del distanciamiento y asegurar que los protagonistas durmieron en habitaciones separadas tras el descubrimiento. Ante la enorme repercusión de la noticia y el desfile de Ojeda por los principales ciclos de televisión, Zoe Bogach , exparticipante de Gran Hermano , aprovechó sus redes sociales para subirse a la polémica con un picante descargo.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la exhermanita ironizó sobre la repentina fama y la rápida aceptación que tuvo la joven en el ambiente del espectáculo. Con el objetivo de demostrar que ella también cuenta con información guardada que podría sacudir al mundo del fútbol , la mediática aseguró haber recibido propuestas similares por parte de varios deportistas de renombre que se encuentran comprometidos.

“ A mí también me hablaron jugadores con novia y con hijos, y yo no les di ni la hora . Entonces, si yo cuento eso, ¿puedo facturar como Ekaterina? Porque, si es así, cuento todo con lujo de detalles”, disparó de forma contundente Bogach, dejando en claro su postura y abriendo la puerta a la posibilidad de exponer los chats que tiene guardados en su teléfono.

La fuerte declaración de la influencer dividió las aguas de inmediato en el universo digital y encendió un acalorado debate entre los usuarios. Mientras una gran cantidad de internautas cuestionaron la actitud de Zoe acusándola de querer colgarse del revuelo del momento, sus seguidores más fieles salieron a respaldarla con firmeza en un problema que originalmente involucraba a Icardi, la China Suárez y Wanda Nara, pero que ahora promete seguir sumando nuevos frentes de conflicto.

Quién es Ekaterina Ojeda

Ekaterina Ojeda es una modelo, influencer y estudiante universitaria argentina de 25 años que saltó al centro de la escena mediática a finales de junio de 2026. Su nombre se volvió tendencia masiva tras quedar involucrada en un escandaloso triángulo amoroso nocturno que protagonizaron el futbolista Mauro Icardi y la actriz Eugenia "China" Suárez en un boliche de la Costanera porteña.

A partir de ese episodio, Ojeda visitó varios programas de televisión para relatar cómo el jugador intentó acercarse a ella y los posteriores mensajes privados que recibió de su parte, lo que desató una fuerte crisis en la famosa pareja.

Redes sociales

Más allá del revuelo de la farándula, Ekaterina combina su vida pública con una sólida formación académica y laboral. Es egresada de un colegio bilingüe y actualmente cursa la carrera de Diseño Industrial en la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el sueño a futuro de dedicarse al diseño de autos de lujo y autopartes. Además, mantiene un fuerte lazo con sus raíces familiares; su madre es de origen ruso y juntas cocinan y venden platos típicos de ese país.

A raíz de la enorme exposición en los medios, la joven decidió capitalizar su momento de fama en el mundo de la moda y el modelaje de una manera muy particular. Sorpresivamente, firmó un contrato para ser representada por la agencia de Wanda Nara y se convirtió en la cara de varias promociones de su línea de cosméticos. Con este movimiento estratégico, Ekaterina logró pasar de ser un personaje secundario de un escándalo de boliche a consolidarse como una figura con peso propio en las redes sociales y el espectáculo argentino.