IR A
IR A

Mauro Icardi dio más detalles de la tercera en discordia en la supuesta infidelidad de Diego Latorre a Yanina

El futbolista redobló la apuesta en las redes sociales y aportó un dato clave sobre la mujer que habría estado involucrada con el exjugador.

El delantero subió una historia picante contra la conductora.

El delantero subió una historia picante contra la conductora.

El conflicto entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un capítulo de altísima tensión en las últimas horas, demostrando que el futbolista está decidido a todo y dispuesto a avanzar sin importar las consecuencias. El delantero se muestra absolutamente convencido de su postura y asegura contar con evidencias contundentes para exponer públicamente lo que sería un nuevo engaño de Diego Latorre hacia la panelista.

Mauro Icardi y Maxi López.
Te puede interesar:

Maxi López chicaneó a Icardi en un reto viral de fútbol y Wanda le dejó un divertido comentario

En un principio, el deportista había manifestado que, por consideración hacia los hijos de la pareja y hacia el exjugador, optaría por resguardar el material que tiene en su poder. Sin embargo, cambió rotundamente de estrategia y dejó en claro que posee los elementos necesarios para ir a fondo contra la conductora de Sálvese quien pueda, quien se ha mantenido firme y sin titubear ante los ataques.

La última arremetida del atacante se dio a través de sus redes sociales, tras el reciente triunfo del combinado nacional. Mediante su cuenta oficial de Instagram, el futbolista volvió a reflotar el escándalo apuntando directamente contra la exangelita, a quien se refiere sistemáticamente por su apellido de soltera, y sumó un dato clave sobre la presunta amante.

Aruzza. ¡Qué calladita estuviste hoy! Cómo venimos con el enigmático, alguna idea”, disparó de forma irónica Icardi en sus historias de la plataforma. Con esta sugerente frase, el ex de Wanda Nara redobló la apuesta en la disputa mediática, dejando en evidencia que no planea dar el brazo a torcer hasta sacar a la luz toda la información que promete sacudir al mundo del espectáculo.

Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre

La agresiva postura que adoptó el futbolista en el plano mediático genera un fuerte asombro en el ambiente del espectáculo, sobre todo por su insistencia en estirar el misterio en lugar de revelar las pruebas que afirma poseer. En la vereda de enfrente, Yanina Latorre optó por ignorar los amagues de quien hoy es la pareja de la China Suárez, a quien ya cruzó previamente y tildó de "fracasado" sin vueltas.

En medio de esta tensa disputa, el delantero volvió a utilizar sus plataformas digitales para sembrar sospechas sobre los supuestos movimientos nocturnos de Diego Latorre en el vecindario. “Segunda pista. si saco de noche a pasear los perros, ¿crees que alguna odontóloga me atenderá?”, disparó con ironía Mauro, ratificando su hipótesis de que la tercera en discordia en la supuesta infidelidad sería una odontóloga.

El enfrentamiento recrudece día a día y promete sumar nuevos episodios escandalosos en el corto plazo. Actualmente sin equipo tras su desvinculación y quedar libre del Galatasaray de Turquía, Icardi eligió apuntar toda su artillería pesada directamente contra la panelista, en un conflicto mediático que parece estar muy lejos de encontrar una tregua.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fernanda Igleasias, avaló la información del delantero.

Fernanda Iglesias volvió a pegarle a Yanina Latorre y lanzó otro indicio sobre la presunta amante de su marido

franco deambrosi confirmo que tuvo algo con la china suarez

Franco Deambrosi confirmó que "tuvo algo" con la China Suárez

El fragmento más comentado del posteo fue el que adoptó el formato de los enigmáticos.

Picante: Mauro Icardi dio una pista de la supuesta infidelidad de Diego Latorre a Yanina

yanina latorre mando al frente a mauro icardi: se quedo sin club y agarro un trabajo insolito

Yanina Latorre mandó al frente a Mauro Icardi: se quedó sin club y agarró un trabajo insólito

Yanina Latorre y Mauro Icardi protagonizan un cruce mediático desde la última semana.

Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y la definió como "un insulto al periodismo"

La abogada de Wanda Nara apuntó contra Icardi tras el pedido familiar de sus hijas.

Se supo el pedido que le hicieron a Wanda Nara sus hijas en medio del conflicto con Mauro Icardi

últimas noticias

El conductor del programa, Ángel de Brito, sufrió una baja sensible en su equipo periodístico.

Preocupación en LAM: operaron a una panelista por un grave problema de salud

Hace 7 minutos
Natalia de la Sota denunció a Mario Lugones por no pagar las prestaciones de discapacidad. 

Denunciaron al ministro de Salud por incumplir con el pago de prestaciones a personas con discapacidad

Hace 20 minutos
La foto rápidamente se quedó con la atención de sus seguidores.

El detalle que se robó las miradas de la foto de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Hace 32 minutos
En el juicio ya declararon los padres, hermanos y la abuela de Loan Peña.

Juicio por Loan Peña: declararon el padre del imputado Antonio Benítez y más familiares del niño

Hace 32 minutos
El delantero subió una historia picante contra la conductora.

Mauro Icardi dio más detalles de la tercera en discordia en la supuesta infidelidad de Diego Latorre a Yanina

Hace 33 minutos