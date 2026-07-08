Mauro Icardi dio más detalles de la tercera en discordia en la supuesta infidelidad de Diego Latorre a Yanina El futbolista redobló la apuesta en las redes sociales y aportó un dato clave sobre la mujer que habría estado involucrada con el exjugador. Agregar C5N en









El delantero subió una historia picante contra la conductora.

El conflicto entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un capítulo de altísima tensión en las últimas horas, demostrando que el futbolista está decidido a todo y dispuesto a avanzar sin importar las consecuencias. El delantero se muestra absolutamente convencido de su postura y asegura contar con evidencias contundentes para exponer públicamente lo que sería un nuevo engaño de Diego Latorre hacia la panelista.

En un principio, el deportista había manifestado que, por consideración hacia los hijos de la pareja y hacia el exjugador, optaría por resguardar el material que tiene en su poder. Sin embargo, cambió rotundamente de estrategia y dejó en claro que posee los elementos necesarios para ir a fondo contra la conductora de Sálvese quien pueda, quien se ha mantenido firme y sin titubear ante los ataques.

La última arremetida del atacante se dio a través de sus redes sociales, tras el reciente triunfo del combinado nacional. Mediante su cuenta oficial de Instagram, el futbolista volvió a reflotar el escándalo apuntando directamente contra la exangelita, a quien se refiere sistemáticamente por su apellido de soltera, y sumó un dato clave sobre la presunta amante.

“Aruzza. ¡Qué calladita estuviste hoy! Cómo venimos con el enigmático, alguna idea”, disparó de forma irónica Icardi en sus historias de la plataforma. Con esta sugerente frase, el ex de Wanda Nara redobló la apuesta en la disputa mediática, dejando en evidencia que no planea dar el brazo a torcer hasta sacar a la luz toda la información que promete sacudir al mundo del espectáculo.

Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre La agresiva postura que adoptó el futbolista en el plano mediático genera un fuerte asombro en el ambiente del espectáculo, sobre todo por su insistencia en estirar el misterio en lugar de revelar las pruebas que afirma poseer. En la vereda de enfrente, Yanina Latorre optó por ignorar los amagues de quien hoy es la pareja de la China Suárez, a quien ya cruzó previamente y tildó de "fracasado" sin vueltas.