Fin del misterio: Santiago del Moro reveló por qué Andrea del Boca ingresó a la casa de Gran Hermano

Tras abandonar el reality, la actriz pasó por La Cumbre y le puso fin a las especulaciones sobre el ingreso a la competencia más famosa.

Andrea del Boca abandonó la casa de Gran Hermano por segunda vez , la salida se debió a la salud de su madre, si bien la producción también influyó, su hija Anna Chiara habría pedido que su madre saliera para acompañarla en ese difícil momento.

Santiago del Moro, conductor del ciclo, fue al hueso y le pregunto sobre su ingreso a la Generación Dorada: "Te voy a preguntar algo que todos quieren saber, ¿por qué entraste a la casa?”, a lo que ella sin vuelta respondió: "No sé... creo que entrar era una forma de desafiar mis límites, mis vergüenzas, todo".

En ese momento, el conductor tuvo el pie ideal para contar cómo comenzó el camino de la actriz para entrar a la casa, " cuando se empezó a planear la edición, los productores pensaron en vos como una analista para los debates o como alguien que podría sumar al stream. Pero en el ida y vuelta se dieron cuenta que querías entrar y así empezaron a planearlo", explicó.

Tras la introducción de Santiago, Andrea reveló cuál fue la motivación por la que aceptó entrar a la competencia, "a mí me encantan los desafíos. Y mi hija Anna tuvo mucho que ver en esta decisión. Cuando el año pasado vimos la convocatoria, ella me dijo que tenía que estar. Que tenía que salir de la zona de confort", señaló.

Y continuó repasando su carrera, "hice de todo en mi carrera, bien o mal pero canté, actué, conduje. Me pregunté qué podría enamorarme para volver a la tele y cuando surge esto, ella me preguntó y me dije... ¿por qué no?". A pesar de la emoción que le hacía sentir este nuevo proyecto, ella sabía el prejuicio que iba a surgir alrededor de su ingreso a Gran Hermano, "todo me da risa, porque no fue así", aseguró.

Andrea del Boca lloró desconsoladamente al recordar a su papá

Casi todos los días hay distintas dinámicas para pasar el tiempo en la casa de Gran Hermano. Esta vez, el Big les propuso un juego para descargar las tensiones: golpear almohadas y gritar. Todos tuvieron su momento para hacer catarsis, pero, cuando llegó el turno de la actriz, su reacción sorprendió a todos.

Del Boca gritó y lloró al recordar a su padre, y responsabilizó por su muerte a quienes hablaron mal de ella y la denunciaron en la causa de Mamá Corazón. En medio de una crisis de llanto que no pudo contener, exclamó: "Me da bronca que por injurias, calumnias y mie... que me tiraron, mi papá se fue y no lo pude retener acá". Y continuó relatando, bajo la atónita mirada de sus compañeros: "Te extraño, papá, y te amo, te necesito, te llamo, te sueño. Nadie me va a devolver a mi padre, por esta mie... que me hicieron solo por trabajar, solo por ser buena profesional", manifestó Andrea del Boca.

Andrea del Boca dice que su papá "se fue" por toda las mierda que hablaron los programa sobre ella pic.twitter.com/9hEvxmB8Nb — nom0leste (@nom0leste) July 8, 2026

Mientras sus compañeros la escuchaban y otros lloraban al sentirse movilizados, la actriz concluyó entre lágrimas: "Perdón, papá, y te fuiste por unas mier... de personas".Vale la pena recordar que, en ese mismo estudio donde hoy están los participantes de la Generación Dorada, la actriz compartió espacio con su papá hace algunos años.