"Pedimos más que nunca fuerzas", dijo Daniela Celis al actualizar el parte médico de Thiago Medina

Daniela Celis reveló que su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, está atravesando un episodio de "injuria pulmonar" y se encuentra con "pronóstico reservado", por lo que pidió a sus seguidores que le envíen "fuerzas" a la familia y sigan "orando por él".

El influencer está internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde ingresó el viernes 12 de septiembre después de sufrir un grave choque con su moto. Celis había informado este lunes que "el foco está en sus pulmones", y este martes actualizó la información.

"Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesioterapia. El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él", expresó en sus redes sociales.

El diagnóstico de atelectasia indica el colapso de una parte o todo el pulmón que impide que se expandan completamente los sacos de aire. Aunque esa situación se solucionó, el episodio de injuria pulmonar refiere a una lesión o daño en los pulmones que puede tener distintas causas, en este caso, una infección.

Más temprano, Celis había confesado que toda la situación le resulta muy dura de sobrellevar. "Difícil conciliar el sueño, difícil también tener el estómago abierto. Es muy complicada la situación, es como que también tengo que expresarlo de alguna manera y mi cuerpo habla", afirmó este martes en A la Barbarossa.

Contó que sus hijas, Laia y Aimé, son "lo único que me da fuerzas para poder seguir". "Cuando llego a casa, abro la puerta y tengo que tener una sonrisa y estar fuerte para ellas. Lo proceso de alguna manera porque tampoco puedo estar tirada en la cama llorando o expresando todo lo que siento adentro en mi corazón", lamentó.

"De hecho, paré mi vida, paré mi trabajo, paré todo para estar con las nenas, para que sientan mi contención y no mi ausencia, para estar con ellas todos estos días. Entiendo que en algún momento voy a tener que retomar, no sé con qué fuerzas, pero voy a tener que volver porque también es el sustento de nosotras", concluyó.