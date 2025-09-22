22 de septiembre de 2025 Inicio
Daniela Celis difundió un nuevo parte médico de Thiago Medina: "El foco está en sus pulmones"

La exparticipante de Gran Hermano dio a conocer otra actualización del estado de salud de su expareja, quien permanece internado tras sufrir un accidente con su moto.

Thiago Medina permanece internado.

Thiago Medina fue operado el viernes pasado para “reparar la parrilla costal”.
El desesperado pedido de Camilota por su hermano Thiago Medina: "Queremos pedirles que nos acompañen"

En su cuenta de la red social Instagram, Celis expuso que Medina permanece conectado a una asistencia mecánica respiratoria. "El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos", señaló.

En tal sentido, se refirió a la aparición de un nuevo inconveniente de salud y marcó el estado de los pulmones del joven de 22 años: "Se presentó un tapón de moco, atelectacia que está siendo tratado con kinesiología. Hoy el foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen, pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución".

Parte médico Thiago Medina 22 de septiembre
El parte m&eacute;dico de Thiago Medina.

Por su parte, Camila Deniz, una de las hermanas de Medina, utilizó sus redes sociales para pedir compañía a los seguidores de Thiago. "Desde lo más profundo del corazón, que nos acompañen con sus oraciones y buenas energías", expresó.

“Hoy necesitamos rodearlo de fe, de luz y de esperanza, especialmente por sus pulmones para que se fortalezcan y puedan darle la fuerza que necesita en ese momento”, agregó e indicó que “cada palabra, cada pensamiento y cada plegaria cuentan”.

En esa línea, aseguró que "creemos en el poder de la unión y en que, juntos, podemos enviarle toda la energía para que salga adelante".

Thiago Medina fue operado por segunda vez

Thiago Medina tuvo su accidente en su moto el 12 de septiembre pasado, y una semana después de fue nuevamente sometido a una intervención quirúrgica poder “reparar la parrilla costal”. El joven de 22 años permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

Tras cinco horas en el quirófano, Daniela Celis informó que hubo una “buena reparación de la parrilla costal”. Durante la intervención, los médicos trabajaron para reparar las 9 costillas fracturadas del influencer y extraer las astillas de hueso sueltas a causa del golpe que tuvo cuando chocó con un auto al ir en su moto.

“En estos momentos, Medina se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronóstico reservado”, se detalló en dicho parte médico.

