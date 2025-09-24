Según se detalló, el exparticipante Gran Hermano en las últimas horas “presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje”, pero evolucionó con respuesta favorable. Su pronóstico sigue siendo reservado.

El hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno emitió el nuevo parte médico de Thiago Medina de este miércoles donde señalaron que sigue con pronóstico reservado.

Según explicaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en las últimas horas, “se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente” donde se “se destacó que el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso”.

Si bien tuvo una leve mejoría, en las últimas horas el exparticipante de Gran Hermano "presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje” . En esa línea, habían explicado anteriormente que tuvo un episodio de injuria pulmonar, lo que refiere a una lesión o daño en los pulmones que puede tener distintas causas, en este caso, una infección.

La hermana del influencer, Camilota, explicó que los médicos les informaron que sus pulmones “no están saturando bien y que tuvieron que colocarlo boca abajo ”.

Ahora, aclararon que evoluciona “con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables”. De igual modo, “continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado”.

Parte médico Thiago Medina Instagram: Daniela Celis

Tras replicar el parte en sus historias de Instagram, Daniela Celis remarcó que siguen con el pedido de cadena de oración para el padre de sus dos hijas, Aimé y Laia. "Queremos agradecer a todos por sus plegarias y a los médicos del hospital por el accionar y estar presente día y noche asistiéndolo", señaló.

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Desde que sufrió el accidente en moto que lo tiene en estado crítico, muchos ex–Gran Hermano se acercaron al hospital para colaborar desde su lugar por la salud de Thiago Medina. Quien se hizo presente en las últimas horas fue Walter “Alfa” Santiago y reveló el difícil momento que estaba pasando el influencer antes del choque.

Después de su viaje en Uruguay, Alfa llegó al país y fue hasta el hospital Mariano y Luciano De La Vega en Moreno para visitar a su amigo y desde la puerta del hospital, reveló algunas desconocidas situaciones del padre de Aimé y Laia.

“Es un tipo con una humildad terrible. Buen pibe, corazón de oro. Hace unos días me llamó para que lo lleve a correr conmigo a Gualeguaychú. Y hablamos hace 10 días, yo lo veía medio tristón, mal. Es lógico, imaginate todo lo que le pasó en tan poco tiempo”, sostuvo el participante más longevo del reality de Telefé.