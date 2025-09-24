Telefe volverá a levantar La Voz Argentina: qué pasó

Las autoridades del canal tomaron la determinación de no emitir la edición de este miércoles del reality conducido por Nicolás Occhiato, que se encuentra en la recta final.

Por el partido de Palmeiras - River, La Voz no será emitido este miércoles en Telefe

Entrando en la recta final, Telefe anunció que no emitirá La Voz Argentina, de este miércoles. Sucede que, por compromisos televisivos impostergables, el canal decidió nuevamente levantar el ciclo que conduce Nico Occhiato. ¿Qué pasó?

En medio del 3er Round del “todos contra todos”, las autoridades confirmaron levantarán la gala, ya que transmitirán en vivo el partido de ida de River frente a Palmeiras en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores .

El Millonario tendrá una parada difícil frente al conjunto brasileño e irá en busca de revertir el resultado en el Monumental donde cayó por 2 a 1. La programación comenzará a las 21:15 con la previa de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, hasta cerca de la medianoche.

“El Millonario va por la hazaña en busca de las semis. Un choque decisivo que paraliza al continente” , informaron en sus redes sociales.

Este martes, el Team Miranda tuvo su tercer round y eligieron salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: Joaquín Martínez, Sofía Verna y Pablo Cuello. Quienes no fueron elegidos por sus propios coach fueron evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje.

De esa votación, quien resultó menos votado por Soledad, Lali Espósito y Luck Ra fue Thomas Guzmán, por lo que fue eliminado.

Cuándo volverá a transmitir La Voz Argentina

Después de levantar el programa de este miércoles, La Voz Argentina volverá a la pantalla este jueves 25 de septiembre con las batallas del Team Soledad.

A partir de las 21:45, pasaran las tres duplas del equipo, Soledad salvará solo a 3 de ellos y el resto tendrá que volver a cantar y esperar el voto del jurado. Al final de la noche, un participante se despedirá de La Voz Argentina.

Anteriormente, se vivieron las batallas de team Lali y Luck Ra que estuvieron llenas de emociones, sorpresas y tensiones.