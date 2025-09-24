IR A
IR A

Telefe volverá a levantar La Voz Argentina: qué pasó

Las autoridades del canal tomaron la determinación de no emitir la edición de este miércoles del reality conducido por Nicolás Occhiato, que se encuentra en la recta final.

Por el partido de Palmeiras - River

Por el partido de Palmeiras - River, La Voz no será emitido este miércoles en Telefe

Redes sociales

Entrando en la recta final, Telefe anunció que no emitirá La Voz Argentina, de este miércoles. Sucede que, por compromisos televisivos impostergables, el canal decidió nuevamente levantar el ciclo que conduce Nico Occhiato. ¿Qué pasó?

Luck Ra se enojó.
Te puede interesar:

Escándalo en La Voz Argentina: Luck Ra explotó de bronca en pleno programa

En medio del 3er Round del “todos contra todos”, las autoridades confirmaron levantarán la gala, ya que transmitirán en vivo el partido de ida de River frente a Palmeiras en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Millonario tendrá una parada difícil frente al conjunto brasileño e irá en busca de revertir el resultado en el Monumental donde cayó por 2 a 1. La programación comenzará a las 21:15 con la previa de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, hasta cerca de la medianoche.

“El Millonario va por la hazaña en busca de las semis. Un choque decisivo que paraliza al continente”, informaron en sus redes sociales.

Este martes, el Team Miranda tuvo su tercer round y eligieron salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: Joaquín Martínez, Sofía Verna y Pablo Cuello. Quienes no fueron elegidos por sus propios coach fueron evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje.

De esa votación, quien resultó menos votado por Soledad, Lali Espósito y Luck Ra fue Thomas Guzmán, por lo que fue eliminado.

Cuándo volverá a transmitir La Voz Argentina

Después de levantar el programa de este miércoles, La Voz Argentina volverá a la pantalla este jueves 25 de septiembre con las batallas del Team Soledad.

A partir de las 21:45, pasaran las tres duplas del equipo, Soledad salvará solo a 3 de ellos y el resto tendrá que volver a cantar y esperar el voto del jurado. Al final de la noche, un participante se despedirá de La Voz Argentina.

Anteriormente, se vivieron las batallas de team Lali y Luck Ra que estuvieron llenas de emociones, sorpresas y tensiones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Quiénes son los supuestos finalistas de La Voz?

Escándalo: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025

La Voz Argentina﻿ perdió a uno de sus jurados a poco tiempo para la final.

Inesperada baja de un jurado en La Voz Argentina: deberá ser reemplazado por tiempo indefinido

La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.

La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

últimas noticias

Las acciones de Supervielle e YPF encabezan las ganancias en el premercado. 

Tras el anuncio del swap con EEUU, los bonos argentinos suben más de 11% y se desploma el riesgo país

Hace 14 minutos
El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Hace 17 minutos
La escapada cerca de Buenos Aires, que es perfecta para disfrutar de botes en el río Paraná y gastronomía única.

Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para hacer paseos en bote y caminatas por sus senderos

Hace 18 minutos
NASA afirmó que el sistema de lanzamiento está prácticamente listo.

La NASA confirmó que una misión tripulada a la Luna despegará en 2026

Hace 22 minutos
Con este truco casero podés limpiar las luces de tu auto para que queden como nuevas.

Con este truco casero podés limpiar las luces de tu auto para que queden como nuevas

Hace 26 minutos