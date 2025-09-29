Ricky Montaner habría sido infiel a Stefi Roitman con una ex-Gran Hermano: de quién se trata El cantante venezolano quedó expuesto en redes sociales luego de la aparición de un posteo viral. ¿Se divorció de la actriz argentina?







Ricky Montaner y Stefi Roitman están casados desde 2022. Redes sociales

El cantante venezolano Ricky Montaner quedó en boca de todos luego de la aparición de un video en el que supuestamente se ve a su esposa Stefi Roitman junto al actor uruguayo Nico Furtado en Madrid, pero ahora se viralizó una fuerte polémica vinculada a una infidelidad con una ex-Gran Hermano.

A través de su cuenta de X, fue la médica pediatra Catalina Gorostidi quien aprovechó el rumor entre Nico Furtado y Stefi Roitman para meterse de lleno en la polémica. Vale recordar que ella fue vinculada en múltiples ocasiones con el cantante venezolano en el pasado, por lo que este sorpresivo posteo no tardó en ser viral en redes sociales.

Así, la ex-Gran Hermano citó una publicación con la información sobre lo ocurrido en Madrid y escribió: "Veni Ricky que yo te consuelo, como en viejos tiempos jajajajajajajaj". Este posteo obtuvo casi 2 millones de visualizaciones y superó los 6 mil me gustas, aunque entre las respuestas hubo varias que la criticaron duramente por lo que fue su repudiable paso por el reality show.

Cata Gorostidi Gran Hermano post viral Ricky Montaner Stefi Roitman Catalina Gorostidi se metió de lleno en la polémica Ricky Montaner-Stefi Roitman. Captura X

Todo esto no hizo más que disparar los rumores de divorcio entre Ricky Montaner y Stefi Roitman, ya que no viven más juntos y los rumores sobre nuevas relaciones parecen estar más firmes que nunca. Su casamiento fue en enero de 2022, es decir menos de dos años después de comenzar su romance de forma oficial.

